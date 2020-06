¡Atención! Froome habría tomado una decisión sobre su cambio de equipo

La idea de ganar el quinto Tour de Francia tiene al británico Chris Froome pensando mucho por estos días, en los que se habla de su posible partida del equipo Ineos.

Desde hace varias semanas se maneja un posible disgusto de Froome con el entorno del equipo que lo obligaría a tomar la decisión de alejarse del Ineos, incluso, antes del Tour de Francia.



Le puede interesar: (¡Crisis! Lote colombiano propone correr hasta la vuelta de la esquina)



Insistentemente se habló de que el pedalista de 35 años, cuatro veces campeón del Tour de Francia, estaría en negociaciones con la escuadra Israel Start-Up Nation, que estaría dispuesta a ajustar su presupuesto para contar con él en sus filas.



Según los medios en Europa, a Froome no le gusto un comentario del colombiano Egan Bernal, quien mostró sus aspiraciones de defender el título conseguido del Tour el año pasado en la presente edición programada para el 29 de agosto y el 20 de septiembre.



Sin embargo, las especulaciones comenzaron a rondar, que se iba a mitad de año, que al final de la presente temporada cuando finalice su contrato con el Ineos y hasta se llegó a hablar de que no se iría.



Pues bien, según la página especializada www. cyclingnews.com Froome se quedará en la escuadra con la que ha ganado el Tour, dos veces la Vuelta a España y el Giro de Italia.



La información de los periodistas advierte que el pedalista británico se quedará en el Ineos hasta el final del 2020, cuando termina su contrato, y que no está seguro que continúe.



Le puede interesar: (Envenenadas palabras de Nairo contra los empresarios del ciclismo)



De igual manera, se supo que ya le comunicaron que contarían con él para el próximo Tour de Francia, por lo que la novela de Froome, al parecer, ha terminado, por el momento.



Deportes