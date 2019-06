Accidente de Froome lo sacó del Dauphine

El ciclista británico Chris Froome tuvo un accidente cuando reconocía el recorrido de la contrarreloj de 26 kilómetros de este miércoles en el Criterium Dauphine y está en el hospital.

El equipo Ineos no ha informado el estado de salud de su líder, que era la carta para pelear la general de la competencia y prepara su asalto al Tour de Francia, en el que su principal objetivo es ganar el quinto título.



Las primeras informaciones dicen que el pedalista del equipo Ineos se fracturó la pelvis. Los medios de prensa de Francia indican que alguien en la escuadra indicó que ese era el problema.



Sin embargo, Ineos no ha dado a conocer información alguna sobre el resultado de los primeros exámenes.



Si se confirma la información Froome no tomaría parte en el Tour de Francia y la capitanía del equipo quedaría en manos de Graint Thomas, el actual campeón, con una segunda carta y opción de pelar el título para el colombiano Egan Bernal.



