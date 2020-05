Froome se destapa: ¿se va del Ineos por la declaración de Egan?

Mucho se ha especulado en las últimas horas sobre el futuro del mejor ciclista de la última década y su futuro en el equipo más poderoso del mundo. El británico Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, vive días álgidos y eso que lo que queda de temporada aún no comienza a pedalearse.

Según la teoría y los rumores apuntan a que Froome, de 34 años de edad, estaría revisando lo que será futuro dentro del equipo Ineos, luego de una frase de Egan Bernal, su compañero y actual campeón del Tour, en la que asegura que "Sé que soy joven y ya he ganado esta carrera, pero no voy a desperdiciar una oportunidad de ganarlo nuevamente. Si estamos al cien por ciento ninguno vamos a sacrificarnos. Tendremos que esperar para saber cómo llegamos todos y la propia carrera decidirá lo que pasará".



Estas palabras habrían cambiado el pensamiento de Froome, quien este año espera ganar su quinto Tour de Francia, luego de no participar el año pasado por haber sufrido un aparatoso accidente en el Criterium de Dauphiné.



Y en medio de tantas especulaciones, Froome fue el encargado de dejar la puerta abierta a su salida del equipo Ineos en medio de una entrevista con el portal español Marca.



"Todo no se centra en mi contrato, sino lo que concierne al deporte en este momento es un factor desconocido para todos. Espero que podamos realmente correr esta temporada y luego ya veremos si nos mantenemos y quién puede continuar. Ahora todos son dudas", dijo Froome haciendo referencia a lo que se vive a nivel mundial por el coronavirus.



Además, el corredor británico afirmó que tiene varios elementos que analizar sobre lo que será su futuro en el ciclismo y espera que las próximas semanas sean de mayor claridad para él.



"Hay varias consideraciones que interiorizar. Muchos aspectos que debo considerar, pero estoy en medio de este proceso ahora mismo. Durante las próximas semanas y meses tengo que aclararos en mi cabeza. Espero tener más claro qué nos deparará el futuro cuando todas estas distracciones actuales hayan pasado", añadió.



DEPORTES