Froome, sin pelos en la lengua: admite su deseo más fuerte

El ciclista británico Chris Froome asegura que se siente totalmente recuperado de la grave lesión que sufrió el año pasado y que ganar el Tour de Francia es "su objetivo principal", aunque es consciente de que la pandemia de Covid-19 puede impedir que se dispute la carrera.

Chris Froome, recuperándose de su caída. Foto: Twitter

En una extensa entrevista que publica el diario L'Équipe, el cuatro veces ganador de la ronda gala señala que su sueño es acabar su carrera tras haberse impuesto más que nadie en el Tour.



"Mi sueño, cuando me retire, sería haber ganado más Tours de Francia que nadie. Sería el escenario soñado, pero queda mucho trabajo para que se convierta en realidad. Veremos en los próximos años", asegura el ciclista que está a un Tour de los cinco que consiguieren Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.



Tras haber sufrido en junio pasado una gravísima caída durante la Dauphiné, que a punto estuvo de poner fin a su carrera a sus 34 años, Froome volvió a la competición durante el pasado Tour de Emiratos a finales de febrero.

El corredor del Ineos señala que tuvo buenas sensaciones y que se encuentra al mismo nivel de forma física que tendría en este momento de la temporada si no hubiera confinamiento.



Tras haber pasado una cuarentena en Emiratos, Froome viajó a Sudáfrica, hasta que el Gobierno de ese país ordenó la salida de los extranjeros y viajó a su domicilio en Mónaco, donde está confinado desde el pasado 17 de marzo.



Froome asegura que está aprovechando la sala de entrenamiento que montó para la rehabilitación de su lesión, de la que se siente totalmente recuperado.



"Estoy de vuelta a la normalidad, mi pierna derecha todavía está en un cierto porcentaje más débil que antes, pero la pierna izquierda probablemente esté unos puntos más fuerte, así que se equilibra", afirma el ciclista, que el año pasado vio desde su casa como su compañero en el Ineos, el colombiano Egan Bernal, ganaba el Tour.

Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas, del equipo Ineos. Foto: Prensa Ineos

El ciclista confiesa que el retraso de dos meses del Tour, debido a la pandemia, "es una ventaja desde el punto de vista personal" porque le da más tiempo para preparar la carrera, pero señaló que "no hay nada que celebrar".



Aunque todavía no ha precisado su calendario de preparación, que dependerá de las decisiones que tomen los Gobiernos frente a la crisis sanitaria, Froome dice estar convencido de que estará "al ciento por ciento" en la salida del Tour en Niza el 29 de agosto próximo. Aunque matiza que "hay una posibilidad de que no se corra", indica que va a entrenarse "como si fuera a disputarse".



EFE