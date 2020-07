Camino libre para Egan: Ineos anunció la salida de Froome

El británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, dos veces campeón de la Vuelta a España y una del Giro de Italia, dejará el Ineos al final de la temporada, poniendo fin a "una década fenomenal" que no le aparta de solar este año con su quinto Tour de Francia.



"Ha sido una década fenomenal con el equipo, hemos logrado mucho juntos y siempre atesoraré los recuerdos. Espero nuevos y emocionantes desafíos a medida que avance en la próxima fase de mi carrera, pero mientras tanto mi objetivo es ganar un quinto Tour de Francia con el equipo Ineos", señaló Froome.



El director del Ineos, Sir Dave Brailsford, confirmó la marcha de Froome, quien recalará en el Israel Start-Up Nation, si bien el ciclista no ha hecho oficial su decisión.



"El contrato actual de Chris Froome finaliza en diciembre y hemos tomado la decisión de no renovarlo. Estamos haciendo este anuncio antes de lo habitual para poner fin a las especulaciones recientes y permitir que el equipo se centre en la temporada que tenemos por delante".

Entrega la posta

Tras 10 años en la estructura del Sky y actual Ineos, Chris Froome, ya considerado como uno de los mejores de la historia con siete grandes en su palmarés, ha decidido dar un paso a un lado y buscar a los 35 años nuevos horizontes con el fichaje por el Israel Start-Up Nation, un proyecto incipiente con sueños grandes para un ciclista ejemplar y ya decadente.



El debate de la tricefalia en un equipo no es patrimonio del Movistar, que cargó con ello en 2019: Quintana, Landa y Valverde. Con el pelotón confinado, el Ineos no ha parado de despejar preguntas incómodas con su tridente: Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas.



Las formas se han guardado en la escuadra inglesa, aderezadas con el rumor de la salida del equipo de Froome, incluso a mitad de temporada. Pero el ciclista de origen keniano, con el quinto Tour en la cabeza y aún convaleciente de su grave caída de hace poco más de un año, ha decidido echarse a un lado.



El presente y futuro para Bernal y quizás algún otro. Por mucho que se quiera evitar el mal ambiente dentro del equipo, tres figuras con la misma ambición solo puede desembocar en polémica si desde la dirección no hay una orden tajante y comprometida.



Si el argumento es "que decida la carretera", el nivel físico no eleva la voz por Froome, quien aún carga con la interrogante de su respuesta en alta competición tras su caída en el Dauphiné 2019.



Cada uno ha jugado su baza. Bernal, atrevido también hablando, dejó muy pronto claro que aspira al segundo Tour, que no será simplemente gregario y que entendía que un equipo británico quiera que el Tour lo gane un británico.



Surgieron los rumores de una posible marcha de Froome, incluso en negociaciones para bajarse del tren en plena temporada, pero enseguida aclaró que aguantaría hasta finales de año para tratar de colarse en el "Club de los 5 Tours" junto a Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain.



Movistar salió al paso del rumor, rechazando la posibilidad del fichaje, y más tarde llegó la candidatura del Israel Start-Up Nation, equipo que quiere hacerse grande en el World Tour.



Esta opción se confirmó este jueves, en un momento elegido por el Ineos para acabar con las dudas sobre el futuro de Froome y centrarse en la temporada.



La duda que no ha quedado despejada es la del líder para el Tour, si bien la lógica se inclina por la juventud y el enorme potencial, ya contrastado, del colombiano Egan Bernal.



Se cierra un ciclo y se abre otro. No faltarán los líderes en el Ineos aunque se marche Froome. La escuadra tiene oro puro en su plantilla. En espera de lo que resista Thomas, esperan sumarse al debate corredores como el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro 2019, y otras esperanzas como el colombiano Iván Ramiro Sosa, de 22 años o incluso el ruso Pavel Sivakov, de edad idéntica.

Brailsford explica en un comunicado la calidad personal y deportiva de Froome, ligado a la estructura británica "desde el principio".



"Chris es un gran campeón y hemos compartido muchos momentos memorables a lo largo de los años, pero creo que esta es la decisión correcta para el equipo y para Chris. Dados sus logros en el deporte, Chris está comprensiblemente interesado en tener un liderazgo de equipo único en el próximo capítulo de su carrera, lo cual no es algo que podamos garantizarle en este momento", explica el dirigente del Ineos.



Según Brailsford, "un alejamiento del equipo Ineos puede darle esa certeza y dará a otros miembros de nuestro equipo las oportunidades de liderazgo que ellos también han ganado y están buscando con razón".



"Estoy entusiasmado con el talento que tenemos en todo el equipo en este momento y todo nuestro enfoque colectivo está en prepararnos para la próxima temporada. Todos esperamos con ansias el comienzo de las carreras el próximo mes".

