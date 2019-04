Froome, a recomponer su mal arranque de la temporada

El británico Chris Froome será la gran figura, desde este lunes hasta el próximo viernes, en el Tour de los Alpes, prueba a la que llega a tratar de mejorar sus dos carreras del 2019, en las que los resultados no han sido buenos.

Si bien su objetivo es el Tour de Francia, que arrancará el 6 de julio, Froome afronta un año tranquilo, sin afanes, con pocos kilómetros y días de competencia cuyo balance no ha sido el mejor.



En el seno del equipo Sky, esto no inquieta, menos a él, que ha tenido una constante similar en las temporadas pasadas, pero hacer un buen Tour de los Alpes será sinónimo de confianza, y más para un hombre que buscará entrar a la historia del Tour si lo gana por quinta ocasión.



Froome comenzó el 2019 con un entrenamiento en altura en Colombia. Estuvo por espacio de 21 días acondicionando su cuerpo en territorio antioqueño.



Tomó parte en el Tour Colombia. Su meta allí no era ganar, más bien hacer kilómetros y ayudarles a sus compatriotas Egan Bernal e Iván Sosa a luchar por el título.

En la competencia colombiana terminó en la casilla 91, a 48 minutos 25 segundos del campeón, Miguel Ángel López.



Después estaba en la lista para hacer parte del Sky en el UAE Tour, pero no fue, evitó correr allí.



“Estoy decepcionado por perderme el UAE Tour, pero necesito recuperarme por completo de Colombia, en lugar de ir directamente a una gran carrera de World Tour. Les deseo a los muchachos lo mejor para lo que, estoy seguro, será un gran evento”, señaló en esa ocasión el corredor de 33 años.



Luego apareció en la Vuelta a Cataluña, pero tampoco le fue bien. Quedó en el puesto 94 a una hora 18 minutos 4 segundos del campeón, otra vez el colombiano Miguel Ángel López, y hasta se cayó en la segunda etapa, pero sin consecuencias graves.



De ahí en adelante, Froome no ha aparecido. Sigue entrenando; su objetivo, el Tour, está lejos, y vuelve a la competencia en el Tour de los Alpes, una carrera en la que podría mostrar algo de su condición actual.

¿Por cábala?

Será una prueba importante para él, pues se trata de la última que disputará con la camiseta patrocinada por Sky, que cambiará y pasará a llamarse Ineos en los próximos días.



“Será mi última carrera con el Sky, y hasta me suena extraño. Sky ha sido un patrocinador increíble durante diez años y un acierto para todos nosotros. Sería genial decir adiós con una nota alta”, precisó Froome hace unos días.



Para el cuatro veces campeón del Tour de Francia es importante estar en el Tour de los Alpes, pues es una competencia que le trae buenos recuerdos, por eso eligió estar en ella.



“El año pasado estuve acá para preparar el Giro de Italia y me fue muy bien. También tengo este sentimiento esta vez, y espero confirmarlo en la carrera. Aparte de eso, este escenario es impresionante: estas son tierras increíbles. No hay mejor lugar para andar en bicicleta, y espero aprovecharlas”, aseguró.



No es nuevo el mal arranque de Froome en el año. Si lo comparamos con el de las tres temporadas anteriores, pues no es mucha la diferencia.



En el 2016, a estas alturas del año, el corredor británico había ganado el Herald Sun Tour, terminó de octavo en la Vuelta a Cataluña y de 113 en la clásica Lieja-Bastonia-Lieja.



Un año después, Froome ocupó el puesto 30 en Cataluña, el 6.° en el Herald Sun Tour y el 49 en la Cadel Evans. Y en el 2018 terminó de cuarto en los Alpes, de 34 en Tirreno-Adriático y de 10.° en la Vuelta a Andalucía.



Y, a pesar de esos resultados, de sus malos arranques en esos años, siempre cumplió sus objetivos trazados: en el 2016 ganó el Tour de Francia, el Criterium Dauphiné y terminó de segundo en la Vuelta a España.



En el 2017, Froome fue el campeón del Tour de Francia y de la Vuelta a España, y el año pasado ganó el Giro de Italia y ocupó el tercer puesto en el Tour. ¿Hará lo mismo en el 2019?



