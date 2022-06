El británico Chris Froome no ha tenido un paso sencillo por el ciclismo tras el accidente que sufrió el 12 de junio de 2019. Ese día entrenaba para una prueba contrarreloj en el Criterium Dauphiné, cuando se chocó contra un muro, a más de 60 kilómetros por hora.

Ese percance le dejó secuelas importantes: se fracturó el fémur, el codo derecho y varias costillas y no pudo correr el Tour de Francia ese año.

Los flojos resultados de Froome desde su accidente



Froome no volvió a ser el mismo desde entonces y su última etapa en el Ineos estuvo muy lejos del brillo que tuvo antes, cuando ganó tres Tours y dos Vueltas a España.



En 2020, Froome cambió de equipo y se fue al Israel Start-Up Nation (hoy, Israel Premier Tech), para tratar de reverdecer laureles. Pero tampoco ha tenido los resultados esperados.



Ahora, en un equipo amenazado por el descenso en el nuevo sistema diseñado por la UCI, Froome parece sentirse mucho mejor y está listo para disputar un nuevo Tour de Francia. El Israel Premier Tech lo anunció en la nómina para esa carrera, que comenzará el 1o. de julio en Dinamarca.



"He trabajado excepcionalmente duro este año y tengo muchas ganas de darlo todo. Tenemos un gran grupo de ciclistas en la alineación y no podemos esperar a que comience la batalla en Copenhague", declaró Froome, citado por las redes sociales del equipo.



Fulgsang, otra de las cartas del Israel para el Tour

Jacob Fuglsang Foto: Eddy Risch. Efe

También se destaca en la nómina del Israel para el Tour es el danés Jacob Fuglsang, que viene de ser podio en la Vuelta a Suiza, detrás del británico Geraint Thomas, campeón de la prueba, y del colombiano Sergio Higuita, segundo en la clasificación general y mejor joven de esa competencia, que terminó el domingo.



"Me siento listo para tomar este Tour. He estado trabajando duro para llegar a este punto y creo que mi forma está donde debería estar ahora. El Tour siempre es impredecible, pero yo estoy aquí para dejar mi huella en la carrera", declaró Fuglsang.



La nómina del Israel: Jakob Fuglsang (DEN), Michael Woods (CAN), Chris Froome (GBR), Daryl Impey (RSA), Simon Clarke (AUS), Hugo Houle (CAN), Krists Neilands (LAT), Omer Goldstein (ISR).



