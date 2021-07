Chris Froome y la decisión que tomó para el futuro

Chris Froome sigue siendo uno de los referentes del ciclismo mundial, a pesar de que su actuación en el Tour de Francia no sea la mejor.

Y este martes dio a conocer una decisión mediante la cual se puede ver el futuro del corredor del equipo Israel.



Preguntado sobre si este sería su último Tour, el corredor británico dijo que no y que esperaba salir en los años próximos.



“No he pensado en eso. Lo único que digo es que este no es mi último Tour de Francia y que volveré”, señaló.



Froome ha ganado en cuatro ocasiones la carrera: 2013, 2015, 2016 y 2017, pero en este 2021, tras las secuelas que le dejó la caída en el Dauphiné del 2019, no la ha pasado bien.



En esta ocasión, Froome ocupa la casilla 134 de la general y a 3 horas 06 minutos 51 segundos del líder, Tadej Pogacar.



