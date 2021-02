Cherie Pridham, la mujer que rompió las barreras del ciclismo mundial

Las mujeres en el ciclismo ganan cada vez más terreno. En un deporte en el que los hombres son mayoría ellas se abren camino, algo que a estas alturas de la vida no es mirado como algo extraño; al contrario, esa lucha de igualdad ha sido respaldada en todo el planeta.

En el ciclismo varias han sido las mujeres que se han destacado: Alfonsina Strada fue la primera dama en competir contra los hombres, lo hizo en el Giro de Italia y en el Giro de Lombardía.



Y si vemos la historia colombiana, María Luisa Calle ha podido obtener grandes victorias y también se ha visto frente a frente con los varones.



Cherie Pridham es una de esas mujeres que ayudan a la causa y este año se ha convertido en la primera dama en formar parte de un grupo de directores técnicos de una escuadra del World Tour, la máxima categoría, tras llegar al Israel Start-Up Nation.



Pridham nació el 22 de mayo de 1971. Es británica y siempre quiso dedicarse al ciclismo. Fue profesional durante un tiempo, pero no obtuvo triunfos importantes. Tantas horas de entrenamiento, preparación y competencia le enseñaron que lo mejor era transmitir esos conocimientos, ayudarles a los jóvenes.

“No me gusta verme como la única mujer entrenadora dentro de un equipo de ciclismo del World Tour, pero bueno, sí lo soy. El trato hacia mí es el mismo que el de mis colegas, sin importar que sea mujer. Lo importante es reconocer que no debe haber una diferencia si en estos trabajos hay mujeres u hombres”, le contó Pridham a EL TIEMPO.



Durante 15 años montó en bicicleta, compitió, pero en el 2006 fue atropellada por un vehículo, nunca se supo quién ocasionó el accidente y se retiró.



Pridham dio un buen paso cinco años después. Optó por formar su propio equipo, el Raleigh, en el que también fue su directora y orientó a varias figuras que llegaron a ser campeones mundiales, pero eso se acabó, su carrera como DT fue rápida, casi que a 100 kilómetros por otra logró subir como la espuma y tuvo que despedirse de su escuadra.



“Desde que fui ciclista soñé con tener mi propio equipo. Tuve que terminar mi carrera muy temprano y ahí comencé a preparar jóvenes y tener el equipo femenino. Intenté crear mi equipo y mi representación de ciclistas, pero hemos tenido muchos problemas para poder realizarlo”, contó.



Sabe de su responsabilidad, pero no le da miedo. Las capacidades que ha demostrado a través de sus años le dan esa fortaleza para asumir el cargo. Tampoco le huye a la responsabilidad y entiende que si bien está rodeada de hombres tiene todas las capacidades para desempeñar de la mejor manera su labor y entiende que por ser la primera mujer DT los ojos del mundo estarán encima.

Chris Froome Foto: Prensa Israel Start Up Nation



“Llegar al Israel es un gran paso para cualquier persona que sueña con estar en una gran estructura en el ciclismo mundial. Siento una responsabilidad, sí, sí la tengo, porque todos los días me llegan mensajes de mujeres en los que me dicen “bien hecho”, “felicitaciones”, “amamos tu trabajo y cómo te esmeras por hacerlo bien”. Entonces hay que trabajar por ellas y mostrar esas habilidades que podemos tener las mujeres en este deporte”, declaró.



Y agregó: “Uno debe hacer el trabajo de la manera más sencilla y normal, sin pensar en ese tipo de barreras que puedan existir entre hombres y mujeres. Siempre habrá responsabilidades en las que algunos se cuestionarán si una mujer las puede hacer, pero yo no pienso en que soy muy y por eso no podría hacerlo. Dentro del ciclismo es lo mismo para ti como para mí, así seas tú hombre o yo mujer”.



Dirigir al mejor del mundo



Cherie Pridham llegó al Israel, un equipo que este año contará con el mejor ciclista del mundo del último tiempo: su compatriota, Chris Froome, algo que para ella es fascinante, que la llena de grandes retos. Estar al lado de Froome no tiene nombre.



Admira su talento, el poder que tiene como ciclista, respeta sus victorias y cree que con la unión familiar de grupo los objetivos se cumplirán. No ha estado con él en una concentración.



El cuatro veces campeón del Tour de Francia estaba en California (EE. UU.), mientras los demás integrantes del Israel se reunían a comienzos de este año en España, pero ya ha tenido la ocasión de trabajar con los planes de él.



“Es una gran oportunidad tenerlo de cerca. Es especial, pero no es diferente a ninguno de nosotros o de los otros ciclistas. Siempre está atento a escuchar recomendaciones y a intercambiar conceptos. Se le entrega su programa especial de entrenamiento, lo recibe de gran manera y lo disfruta”, precisó Pridham, quien señaló que primero está el trabajo, el cumplir los objetivos, que enorgullecerse por laborar con él.



Para ella, Froome es un campeón, un superdotado y con un ciclista de este calibre siempre hay que mantener la opción abierta de victorias.

Cherie Pridham Foto: Israel Start-Up Nation



Conoce a fondo lo del accidente, sus secuelas, lo que le ha costado recuperarse, pero es clara al contar que no se puede descartar y que con un buen trabajo puede conseguir sus metas.



Pridham le admira la perseverancia, que nunca se ha dado por vencido y entiende que desde el equipo lo están ayudando a reencontrarse con su mejor forma y todos los trabajos que se han hecho con él lo que buscan es que recupere la confianza, su condición y si eso se consigue no tiene dudas de que Froome pedaleará hacia su gran meta.



“Me ha causado gran impresión. Tiene una gran disposición para entrenar y aprender. No solo es que por su nombre ya todo lo sepa, sino que siempre se va adaptando a diferentes conocimientos que va recibiendo. Él sabe, además, cómo debemos entrenar, lo que debemos dormir, el trabajo nutricional. Eso es algo esencial para los jóvenes corredores que tenemos en nuestro equipo y que sueñan con ser como Froome”, precisó.

Egan y Nairo



Los colombianos



Pero su labor en el Israel no es solo estar pendiente de sus ciclistas, delinear los entrenamientos, ir a las careras a trazar las estrategias, conocer los recorridos, analizar las opciones de triunfos de acuerdo con las condiciones de sus dirigidos, también lo es observar a los rivales, saber en qué están y cómo vencerlos.



Y dos de los que ella tiene señalados en su computador son los colombianos Egan Bernal y Nairo Quintana, a quienes conoce de lejos, nunca los ha entrenado, pero de los que sabe el palmarés, sus debilidades y de sus fortalezas.

“La lesión de Egan lo hizo sufrir mucho, pero es joven y en mi carrera he visto que los ciclistas colombianos tienen un gran talento. Siempre estoy atenta a sus corredores y los tengo en mi radar. No tengo dudas de que Bernal volverá a su máximo nivel y recobrará esas cualidades que todos los conocimos desde antes que ganara el Tour”, precisó sobre el pedalista de Cundinamarca.



“El hecho de que en su país se produzcan talentos importantes en el ciclismo no debe generar una presión por ganar de manera inmediata. Nairo está en un equipo de menor categoría, de menor presión, pero él es un ganador. No puedo decir qué puede ganar, pero sí aseguro que aún dará espectáculo”, comentó sobre el ciclista boyacense, que hace parte del Arkea Samsic.



Pridham es una persona que sabe su oficio y que Egan hace parte de ese grupo de jóvenes ciclistas que vienen arrasando con las victorias, al lado de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, por eso es una persona indicada para hablar sobre si con sus edades puede responder a las exigencias de reeditar esas victorias.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Foto: AFP



Asegura que cada ciclista es diferente y que hay que entender que el deporte es dinámico y van apareciendo nuevos retos. Gente como Egan, Pogacar y Eevenepoel tienen talento, marcan la diferencia y lo importante para ella es conocer muy bien a cada grupo e intentar que ellos se integren y adapten a todo, porque hay un equipo detrás que los apoya y les da su vida por ellos. En esa labor en busca de que puedan volver a ganar un agrande, Pridham dice que en esa labor hay que contar con el trabajo de los médicos, los nutricionistas, el psicólogo, una labor multifuncional e interdisciplinaria.



Cherie Pridham es clara, no se pone con cuentos. Es mujer, lo sabe, pero eso no quiere decir que sea inferior a los demás. Se ha sentido como en casa en el Israel. Cuenta que se pone presión porque quiere ayudar a su grupo a ganar una gran carrera.

