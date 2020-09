El médico y el fisioterapeuta del caso Nairo quedan en libertad

El médico y el fisioterapeuta que asistieron al colombiano Nairo Quintana durante el pasado Tour de Francia quedaron en libertad, informó este miércoles la Fiscalía de Marsella, que se ocupa de la investigación por un posible caso de dopaje.



El arresto de los dos, que había comenzado el lunes, terminó anoche, explicó en un comunicado la Fiscalía, que insistió en que las pesquisas continúan y que habrá también nuevos interrogatorios antes de tomar una decisión sobre el conjunto de los elementos recopilados.



En cualquier caso, el Ministerio Público no informó de ninguna imputación ni contra los dos facultativos ni contra los ciclistas que también prestaron declaración.



Quintana confirmó haber sido interrogado una primera vez el pasado día 16 pero aseguró que en el registro de la habitación del hotel donde se alojaba durante la etapa del Tour de ese día la Gendarmería no encontró sustancias dopantes.



El líder del Arkea, de 30 años, también aseguró que no tiene nada que esconder y que ha sido un corredor "limpio" durante toda su carrera. Ante los investigadores también ha prestado declaración algún otro ciclista de su equipo. Según la prensa francesa, su hermano Drayer, que también disputó la ronda francesa junto a él.



Los investigadores quieren verificar si pudieron cometer los delitos de posesión de sustancias o utilización de métodos prohibidos para un deportista, y de transporte y posesión ilícita de sustancias dopantes.



El segundo de esos dos delitos está penado con hasta cinco años de cárcel y 375.000 euros de multa y el primero con hasta un año y 3.750 euros. Para el médico y el fisioterapeuta, en esta investigación judicial de carácter todavía preliminar hay cinco cargos que están siendo examinados, y que están castigados con penas de hasta cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa.

EFE