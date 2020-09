Esto dijo la Agencia Mundial Antidopaje del caso de Nairo Quintana

La investigación por sospecha de dopaje que hay sobre el ciclista colombiano Nairo Quintana sigue su curso, aunque ya la Fiscalía de Marsella dejó en libertad al médico y al fisioterapeuta, quienes estaban detenidos en medio de este trámite.

La Fiscalía informó que las pesquisas continúan y que habrá nuevos interrogatorios antes de tomar una decisión sobre el conjunto de los elementos recopilados. En cualquier caso, el Ministerio Público no informó de ninguna imputación ni contra los dos facultativos ni contra los ciclistas (Nairo y Dáyer Quintana) que también prestaron declaración.



Aunque es un a investigación desde la Fiscalía de Marsella, EL TIEMPO consultó con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre si tenían algún tipo de notificación por parte del organismo francés.



"En relación con la pregunta sobre este caso, la AMA no tiene ningún comentario que hacer en este momento", fue la respuesta enfática de la fuente consultada de la Agencia Mundial Antidopaje, con sede en Canadá.



Nairo confirmó haber sido interrogado una primera vez el pasado día 16, pero aseguró que en el registro de la habitación del hotel donde se alojaba durante la etapa del Tour de ese día la Gendarmería no encontró sustancias dopantes.



El líder del Arkea, de 30 años, también aseguró que no tiene nada que esconder y que ha sido un corredor "limpio" durante toda su carrera. Ante los investigadores también ha prestado declaración algún otro ciclista de su equipo.



