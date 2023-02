Desde este 2 de febrero y hasta el 5 de febrero, Bucaramanga es la sede del Campeonato Nacional de Ciclismo 2023 en el cual se definirá a los mejores corredores del país, los cuales llevarán el 'maillot' con la bandera colombiana en las competencias que participen.

Recorrido y favoritos

Miguel Ángel Supermán López, campeón nacional de crono. Foto: FEDECICLISMO

Este jueves se realizó la contrarreloj en las tres categorías (femenino, Sub 23 y élite).



Por su parte, este viernes es la prueba de damas que tendrá un recorrido de 118.5 kilómetros, el sábado la de hombres Sub 23 de 166.9 kilómetros y el domingo la competencia principal con la prueba de los élite que tendrá 237 kilómetros.



Con respecto a esta última, el inicio de esta prueba será a las 8 a.m. y será un recorrido que tendrá salida y llegada desde el Estadio Alfonso López.



En total, serán 10 vueltas que pasarán por la Carrera 30 - Calle 10 - Carrera 27 - Calle 70 - Anillo Vial - Calle 45 - Carrera 27 - Calle 10 Carrera 30- Calle 13.



El actual campeón nacional, Sergio Higuita, se perfila como uno de los principales favoritos a hacerse con la prueba élite. Seguido de él, parten por detrás nombres como Egan Bernal, Daniel Martínez, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Esteban Chaves y Nairo Quintana, quienes tienen una gran experiencia en principales carreras de todo el mundo.

