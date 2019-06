¡Lágrimas de campeón! Ardila lloró al ganar el Giro de Italia Sub-23

El ciclista colombiano Camilo Ardila se coronó campeón del Giro de Italia Sub-23 este domingo, luego de la etapa de 39,9 km entre Agordo y Passo Fedaia Marmolada, con final en alto, que fue ganada por su compatriota, Éiner Rubio.

“Es una felicidad inmensa. Muchas gracias dios, que me dio las fuerzas para ganar y llevar el título parta el país”, dijo en medio de lágrimas.



Y agregó: “Es un triunfo para las personas que esperaban esto. A la Fedeciclismo por el apoyo. A mi equipo EPM, a Raúl y Gabriel Mesa y a mis compañeros de equipos, su trabajo fue excelente, se comportaron bien”.

“El DT Carlos Mario Jaramillo me supo a orientar. A mis padres, que son mi motor para seguir triunfando, y a mi hermana. A todos los que me apoyan. A Carlos Pérez, a los muchachos que van en el proceso en la escuela. Liga del Tolima, ellos me han ayudado. Es hora de mirar las propuestas y más adelante se sabrá lo que pasará conmigo”, señaló el campeón.



