El ganador del Giro de Italia sub-23 habló sobre Nairo, Egan y Urán

Camilo Ardila fue el ganador del Giro de Italia sub-23 de este año. El joven colombiano nacido en Mariquita, Tolima, es el tercer ciclista que consigue ese título para el país y un soñador empeñado en “seguir con su proceso deportivo”.

Con apenas 20 años, Ardila quiere recorrer el mundo con su bicicleta y sueña con vestirse de amarillo en Francia en unos años, así como vistió de rosa en Italia.La región de Toscana y su zona montañosa en Amiata son las que hace apenas unas semanas lo vieron brillar con una explosividad de ataque fulminante, propia de un Alberto Contador.

Nacido en una familia humilde, el ciclista fue anunciado hoy como nuevo corredor del equipo UAE Emirates, en el que corre el colombiano Fernando Gaviria, y ahora sueña con estar junto a los grandes, correr en las competencias de nivel mundial y apoyar el deporte en el país “para que no se sigan perdiendo buenos ciclistas por falta de recursos”.



Sin embargo por ahora solamente descansa junto a su familia y participa en varios eventos con sus patrocinadores.



Mientras tanto, le queda tiempo para hablar sobre el Tour, lo que ha visto hasta ahora, su favorito y lo que se viene para él.



¿Cómo recuerda su triunfo?



Yo cuando viajé a Italia, recuerdo mucho que Mauricio Urraez, que es como un segundo papá para mí, me decía. ‘Camilo sueñe vistiendo de rosa’. En ese momento yo cada día que salía a entrenar soñaba: ¿cómo me veré yo vestido de rosa, cómo me veré? El segundo día de carrera tuvimos un poco de inconveniente con un dolor estomacal, pero lo superamos y supimos manejar las carreras en el ritmo exigente que ponían los europeos. Al llegar la montaña el cuarto día decidí atacar, porque mis compañeros ya estaban en la disposición al ver que fui uno de los mejores en la etapa anterior y ya ellos me apoyaron y dijeron vamos hasta el final por la camiseta. Ese cuarto día salimos y yo decidí atacar cuando faltaban cuatro kilómetros y me quedo ese día con la etapa: un poco sorprendido porque ese día al pasar la meta no sabía si había sido yo el que había ganado, porque había una fuga anterior. Entonces pasé la meta llegó el masajista me dijo: no, vos sos el campeón de la etapa y posiblemente líder del Giro de Italia hoy. Yo no podía creerlo.Al día seiguiente decidí otra vez atacar a falta de ocho kilómetros y miro hacia atrás y veo que los he soltado a todos. Allí es cuando decido tomar un buen ritmo para poderme sostener y sacar un poco de diferencia entre los rivales y volver a ganar. Se me salían las lágrimas en esos momentos si sigo a este ritmo voy a lograr sostenerme hasta el final y parte de eso se lo debo a mis compañeros de equipo porque sin ellos no habría podido lograr este título. Yo creo que más que decir que yo gané ellos también ganaron. Eso es muy importante, trabajamos como una familia.



Luego de esa carrera le llovieron propuestas de equipos, del Movistar, el Astana y el UAE Emirates...



He pensado más en tomar una buena decisión de un equipo que quiera llevar un proceso conmigo, para de aquí a tres años tener una proyección bastante buena y una formación mucho mejor, para poder pelear carreras muy importante como lo son el Tour de Francia, el Giro de Italia y Vuelta a España.



Eso lo convierte sin duda en una promesa del ciclismo en el país...



Para mí es una felicidad inmensa, soy uno de los ciclistas favoritos en proyección para de aquí a tres años. Entonces es algo que me motiva más. Apenas empieza mi futuro. La idea es seguir trabajando para competir con los equipos profesionales World Tour ya en pruebas importantes como el Tour de Francia, que es uno de mis sueños más grandes. No sé cuando lo gane pero sé que Dios en el momento indicado me va a dar esa oportunidad.



¿Cómo ve el ciclismo en Colombia en estos momentos?



Yo creo que el ciclismo colombiano es el deporte que ha dejado en alto el país y hay demasiados ciclistas buenos que se han perdido por falta de apoyo. La vida para mí no ha sido nada fácil. Hoy en día pienso que el día que yo esté allá voy a ayudar a mi tierra, a mi pueblo, al Tolima, para poder seguir sacando promesas nuevas promesas del ciclismo. E invito a todos los empresarios y personas que puedan: que apoyen este deporte, o aunque no sea el ciclismo que apoyen deportes que de verdad hay jóvenes que quieren salir y que no cuentan con ese recurso.



Usted tiene 20 años y Egan 22 y ya es un favorito del tour, ¿cómo lo ve?



Yo digo que de pronto se afanaron un poco en ponerlo a correr en una prueba tan grande como lo es el Tour de Francia. Esa es una carrera bastante exigente. Diría yo que debieron llevarlo en un proceso un poco más tranquilo y ya emn el tercer añoponerlo a correr el Tour de Francia y habría tenido un poco más de posibilidades de ganar. Aunque esto todavía no ha terminado, aún hay posibilidades de que el pueda conseguir ese sueño amarillo que sería algo muy bonito para él y para el país.



¿Y a los otros colombianos?

Rigo en unas etapas no ha contado con unas buenas sensaciones, pero es una persona que siempre va de menos a más. Nairo ha tenido que pasar por momentos difíciles, no sé qué estará pasando, pero el ciclismo es así. Pero creería yo que de pronto cambió un poco sus entrenamientos, algo está fallando. Hace unos tres o cuatro años Nairo era uno de los mejores ciclistas del mundo y donde estaba mostrando todo ese potencial y muchas personas decían que él podía ser uno de los primeros colombianos que ganara el tour de Francia y hoy en día todos los que decían eso le están dando la espalda.



¿Cuál es su favorito de los tres?



Para mí Nairo Quintana. La primera vez que yo vi correr a Nairo cuando estuvo a punto de ganar el Tour de Francia yo dije: ¿será que alguna vez yo voy a poder estar allá corriendo un Tour, así como él? Y cuando salía entrenar siempre tenía esa idea en la cabeza. Hasta ahora se empezaron a cumplir esos primeros pasitos, esos sueños que desde muy atrás los he tenido en proyección.

