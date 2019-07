Ciclista colombiana sufrió delicado accidente en Estados Unidos

La ciclista Camila Guerrero sufrió un accidente en una reunión pistera en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos, en el que sufrió fracturas de cráneo, quedó con sangre alrededor del cerebro e inconvenientes de vértigo.

“Eso sucedió en la final del keirin. Estábamos en la vuelta final. De 10 a 20 metros del final, me encontré con una de mis rivales. Me caí, se elevó la bicicleta. Perdí el conocimiento. Me desperté en el hospital”, le contó Guerrero a EL TIEMPO.



Y agregó: “Ya salí del hospital. Sufrí cuatro fracturas en el cráneo y tengo sangre alrededor del cerebro. Los cristales, por el impacto, se desacomodaron. Los médicos me dicen que no están en su lugar y tengo mareos constantes, sufro de vértigo. Tengo que iniciar terapia. Me dicen que de un 100 por ciento de personas que sufren esto, solo el 30 por ciento se logra recuperar con esas terapias. Me cuesta respirar”.



La pedalista nacional viajó a esas competencias como preparación para los Juegos Nacionales de este año en Cartagena. Según la ciclista, viajó con el aval del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD).



“Ellos me pagaron hotel, los tiquetes y la comida era por reembolso. Hasta este viernes tuve comunicación con el IDRD. Hablé con Jaime Córdoba, coordinador de rendimiento, y me aseguró que corrían con los gastos de la alimentación, pues el hospedaje lo tenía hasta el 9 de julio. Ellos nos piden reembolso, pero en estos momentos no estamos bien económicamente. Le expliqué que no teníamos dinero, que estamos con lo justo, pero luego de hablar, pues no tenemos nada por escrito”, comentó Camila Guerrero.



Sobre el seguro que cubrió los gastos del hospital, Guerrero afirmó. “En este momento estamos detenidos con lo del seguro. Compré una assist card, del hospital se comunicaron con la asistencia, pero les dijeron que cubrían accidentes de turismo, no deportivos. En el hospital me atendieron, me dieron salida. Tengo una cita esta semana con el cirujano y neurógolo”.



El IDRD, sobre el tema, emitió un comunicado, en el que advierte: “La delegación bogotana viajó apoyada por la Alcaldía de Bogotá a través del IDRD, con una inversión de $20 millones, representados en tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación, transporte e implementación”.



Ya agregó: “Desde el mismo momento del accidente Camila estuvo acompañada por su entrenador, Marcos Ortega Méndez, quien hace parte del IDRD. Ortega fue quien activó todo el sistema de seguros (Assist Card de Camila y la licencia UCI) para proteger a la deportista y garantizar que se le prestara la mejor atención.



“Tras el accidente, Ortega se comunicó con los directivos del IDRD, quienes le dieron la instrucción de quedarse al lado de Camila hasta que llegara alguien de la familia a acompañarla, por lo que le hicieron de inmediato el cambio de tiquetes tanto al entrenador como a la deportista.



“Marcos Ortega Méndez se quedó junto a Camila Guerrero hasta el pasado domingo, día en el que arribó Iván Camilo López, quien además de ser el novio de la deportista, fue la persona designada por la familia para estar con ella; adicionalmente, él es deportista de alto rendimiento y contratista del IDRD, y a quien se le dieron indicaciones precisas para el acompañamiento.



“La Alcaldía de Bogotá a través del IDRD asumió todos los gastos que conllevan la estadía de la deportista y su acompañante en Estados Unidos (hotel, alimentación, transporte al hospital a controles médicos, lavandería) hasta su regreso a Colombia, y, como es debido, seguirá asumiendo el proceso de tratamiento de Camila en Bogotá, en la UCAD (Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte), velando por su total recuperación.



“Los gastos del hospital y las medicinas fueron cubiertos por el seguro médico internacional, por las pólizas que tiene el torneo y la licencia UCI. El IDRD ha estado en permanente contacto con la familia de la ciclista y con quienes la están tratando para estar atentos a su estado de salud, en la más reciente conversación con don Héctor Guerrero, padre de la joven, afirmó: “ya hablé con ella esta mañana, está mejorcita, con un poco de mareo y dolor de cabeza, pero es normal. Tiene más exámenes, pero gracias a Dios evolucionando bien. Y esperando el momento de tenerla de nuevo aquí. Quiero agradecerles de corazón la atención y el apoyo que la Alcaldía y el IDRD le han brindado a mi hija para que esté bien y se recupere”, dijo Héctor Guerrero.



