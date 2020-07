Listo el calendario del ciclismo para el 2021

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha anunciado este martes el calendario del WorldTour de 2021 con algunas modificaciones por el aplazamiento al año que viene de los Juegos Olímpicos de Tokio, como el adelanto del 25 de junio al 18 de julio del Tour de Francia y que la Vuelta a España se disputará una semana antes de sus fechas habituales.

El año próximo, el UCI WorldTour contará con 35 carreras en 12 países de cuatro continentes. Comenzará en Australia con el Tour Down Under en la segunda mitad de enero y terminará en China con el Tour de Guangxi en octubre.



Le puede interesar: (Video: fuerte caída del colombiano Sebastián Henao en Burgos)



La UCI explica que, con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, se han adaptado las fechas de varias pruebas.



Así, por ejemplo, para evitar una superposición de las carreras olímpicas en carretera (24, 25 y 28 de julio) con el Tour de Francia (inicialmente previsto del 2 al 25 de julio), la Grande Boucle terminará el 18 de julio, el fin de semana anterior al primer fin de semana de los Juegos.



En cuanto a la Vuelta a España, se disputará una semana antes de sus fechas habituales, para permitir una mejor transición entre la propia Vuelta, los Campeonatos de Europea (anunciados para el fin de semana del 11 y 12 de septiembre) y los Campeonatos Mundiales de Carretera.



Los organizadores del Tour de California (EEUU) y de la Surrey Classic británica no han solicitado inscribir su evento en el calendario del 2021 del UCI WorldTour.



El calendario:



19 - 24 de enero: Santos Tour Down Under (Australia)

31 de enero: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia)

21 - 27 de febrero: UAE Tour (Emiratos Árabes Unidos)

27 de febrero: Omloop Het Nieuwsblad Elite (Bélgica)

6 de marzo: Strade Bianche (Italia)

7 - 14 de marzo: París-Niza (Francia)

10 - 16 de marzo: Tirreno-Adriatico (Italia)

20 de marzo: Milano-Sanremo (Italia)

22 - 28 de marzo: Volta Ciclista a Catalunya (España)

24 de marzo: AG Driedaagse Brugge-De Panne (Bélgica)

26 de marzo: E3 BinckBank Classic (Bélgica)

28 de marzo: Gent-Wevelgem en Flanders Fields (Bélgica)

31 de marzo: Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre (Bélgica)

4 de abril: Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres (Bélgica)

5 - 10 de abril: Itzulia País Vasco (España)

11 de abril: París-Roubaix (Francia)

18 de abril: Amstel Gold Race (Países Bajos)

21 de abril: La Flèche Wallonne (Bélgica)

25 de abril: Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica)

27 de mayo de abril de -2: tour de Romandía (Suiza)

1 er mayo: Eschborn-Frankfurt (Alemania)

8 - 30 mayo: Giro de Italia (Italia)

30 de mayo-Junio 6: Critérium du Dauphiné (Francia)

junio 6 a 13 : Tour de Suisse (Suiza)

26 de junio-18 de julio: Tour de France (Francia)

31 de julio: Donostia San Sebastian Klasikoa (España)

9 - 15 de julio: Tour de Pologne (Polonia)

14 de agosto - 5 de septiembre: La Vuelta Ciclista a España (España)

15 de agosto: EuroEyes Cyclassics Hamburgo (Alemania)

22 de agosto: Bretagne Classic - Ouest-France (Francia)

30 de agosto - 5 de septiembre: BinckBank Tour

10 de septiembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canadá)

12 de septiembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canadá)

9 de octubre: Il Lombardia (Italia)

14-19 de octubre: Gree - Tour de Guangxi (China)



Damas



30 de enero: Cadel Evans Great Ocean Road Race - Elite Women's Race (Australia)

6 de marzo: Strade Bianche (Italia)

14 de marzo: Ronde van Drenthe (Pays-Bas)

21 de marzo: Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio (Italia)

25 de marzo : AG Driedaagse Brugge - De Panne (Bélgica)

28 de marzo: Gent - Wevelgem en Flanders Fields (Bélgica)

4 de abril: Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres (Bélgica)

11 de abril: Paris-Roubaix Femmes (Francia)

18 de abril: Amstel Gold Race Ladies Edition (Países Bajos)

21 de abril: La Flèche Wallonne Féminine (Bélgica)

25 de abril: Lieja - Bastoña - Lieja Femmes (Bélgica)

6 - 8 de mayo: Tour de la isla de Chongming (China)

14 - 16 de mayo: Itzulia Women (España )

20 - 23 de mayo: Vuelta a Burgos Feminas (España)

30 de mayo: RideLondon Classique (Gran Bretaña)

7 - 12 de junio: Women's Tour (Gran Bretaña)

2 - 11 de julio: Giro d'Italia Internazionale Femminile (Italia)

18 de julio: La Curso de Le Tour de France (Francia)

7 de agosto: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden TTT (Suecia)

8 de agosto: Postnord UCI WWT Vårgårda West Sweden RR (Suecia)

12 - 15 de agosto: Ladies Tour of Norway (Noruega)

21 de agosto: GP de Plouay - Trofeo Lorient-Agglomération Ceratizit (Francia)

24 - 29 agosto: Boels Ladies Tour (Países Bajos)

3 - 5 septiembre: Ceratizit Madrid Challenge de La Vuelta (España)

19 de octubre: Tour de Guangxi - UCI Women's WorldTour (China) )