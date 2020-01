Dopaje: Desmantelan red que traficaba con EPO

La guardia civil desmanteló una red de tráfico de EPO en España, desde donde esta sustancia dopante se enviaba por medio de paquetes a deportistas aficionados y profesionales de diversos países europeos.



La red estaba dirigida por varios ciudadanos serbios, uno de los cuales residía en Barcelona, afirmó la Guardia Civil este jueves en un comunicado, en el que precisa que unos españoles se encargaban de hacerse con la EPO a través de una clínica en Andalucía.

La información obtenida durante el operativo está siendo analizada para establecer una lista de posibles consumidores.



Los investigadores prevén "que haya una gran cantidad de deportistas tanto nacionales como internacionales, de diferentes disciplinas deportivas y niveles, que accedían a estas sustancias dopantes con el fin de aumentar sus capacidades físicas".



“Hay aficionados y deportistas profesionales, pero no vamos a decir los nombres de las personas", dijo un portavoz de la Guardia Civil, precisando que se comunicará las identificaciones "a las autoridades deportivas, que podrán tomar las medidas adecuadas, y a la autoridad judicial para sanciones penales".



Seis personas fueron detenidas o investigadas en las provincias de Barcelona en Cataluña (noreste) y de Cádiz en Andalucía (sudoeste). La eritropoyetina (EPO) - utilizada en medicina para contrarrestar la anemia ligada a la insuficiencia renal - era obtenida por un español, responsable de una clínica de diálisis de Cádiz.



La organización habría desviado EPO "desde hace al menos diez años", según la Guardia Civil. Para comercializarla, "algunas de las web estaban creadas y dirigidas directamente a posibles clientes en Alemania, Italia o Francia, aunque se podía optar por traducciones en casi todos los idiomas de la Unión Europea".



La Guardia Civil subraya que la calidad del producto dopante no estaba garantizada: centenares de jeringuillas precargadas fueron descubiertas en la clínica en malas condiciones de conservación.



La EPO desviada del circuito legal se destinaba al dopaje sanguíneo, para aumentar la cantidad de oxígeno que la sangre puede llevar a los músculos. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) recuerda que "su mal uso puede provocar riesgos importantes para la salud de los deportistas" y aumenta el riesgo de sufrir "problemas o ataques cardíacos y embolias".



No es la primera vez que se desmantela una red que comercializaba esa sustancia. En noviembre del 2009, en Valencia, se desarticuló una banda que traficaba con EPO y en la cual se vinculó al médico peruano Walter S. Viru Rodríguez y en la que estaba implicado el atleta 'Paquillo' Fernández, doble campeón de Europa de marcha y subcampeón olímpico en Atenas 2004.



Y dos años después, la Guardia Civil, en unan operación llamada Master, desarrollada en Valencia, Cantabria, Sevilla y Barcelona, detuvo a 18 personas acusadas de estar implicadas en delitos contra la salud pública relaciones con el tema del dopaje. En esa ocasión, las autoridades encontraron en los registros sustancias como EPO, hormonas de crecimiento y clembuterol.



De igual manera, la Policía Nacional de España desmanteló en febrero del 2012 una red internacional de tráfico de sustancias que se relacionó con positivos en los Ol+impicos del 2008, Vuelta a España 2010 y el nacional de Atletismo español del 2010. 10 personas fueron detenidas y se le encontró EPO CERA, EPO.



AFP