¡Alarma! Buscan positivos 'escondidos' en el Tour de Francia 2017

Los tentáculos de la Operación Aderlass llegan al Tour de Francia del 2017, según advierte el diario belga Het Nieuwsblad.

Se advierte que la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha comenzado un proceso en busca de reanalizar las muestras del Tour de ese año, en la búsqueda de encontrar nuevas sustancias.



En la Operación Aderlass, el médico Mark Schmidt fue capturado en los Juegos Olímpicos de Invierno pasados, después que una investigación de la policía de Austria llevara a la conclusión de que era uno de los músculos de dopaje en deportistas.



Varios atletas fueron vinculados con el médico, entre los ciclistas y ex ciclistas como Alessandro Petacchi, Kristijan Koren, Danilo Hondo, entre otros, y se cree qué hay más.



Según las investigaciones, se detectó un nuevo fármaco que habría sido utilizado en esa trama de dopaje entre el 2016 y 2017.



El nombre de la medicina no ha sido revelado, pero al parecen ya se ha encontrado el método para identificarlo.



Es por eso que la UCI ha decidido mirar atrás, al Tour del 2017, ganado por Chris Froome, con el fin de analizar si ciclistas fueron tratados con este medicamento.



