El boyacense Brayan Malaver entrena fuertemente para la reanudación de su carrera deportiva, esta vez con el equipo italiano Campana Imbalanig Geo&tex, que le ha dado la oportunidad de hacer parte del grupo durante ocho meses, lo que dura la temporada.

Malaver se esforzó al máximo, pus tenía su segunda oportunidad de ir a correr a Italia, luego de haberlo hecho con la escuadra Aran Cucine Vejus, con la que obtuvo la opción de ganar experiencia en esas carreteras.



Le puede interesar: (Luis Fernando Suárez, listo para repechaje, habla de Costa Rica y Colombia)



De tan solo 20 años persigue los sueños de los ciclistas colombianos más importantes y que abren paso a los demás. Tiene la mente fija en lo que ha hecho Nairo Quintana, por eso es que ha labrado su propio camino.

Objetivos claros



Malaver nació el 25 de agosto del 2001 y cuando se le presentó la oportunidad de volver a Europa no lo dudó. Para ir tuvo que recurrir a la rifa de dos corderos para financiarse el viaje, pues el equipo solo le da la estadía y la alimentación.



“Me tocó hacer eso, pues esas fueron las condiciones. Quiero volver, mostrarme y dejar en la carretera lo que aprendí en la primera oportunidad que fui”, le dijo a EL TIEMPO el ciclista que nació el Cómbita, Boyacá.



Siempre ha sido apoyado por sus padres, Ernesto Malaver y Milena Samacá, y por sus hermanos, Daniel y Nicolás, a quienes les ha dado una mano en los cultivos de la finca, otra manera de demostrar que quiere progresar.



“No es fácil dejar la familia, irse, pero las oportunidades hay que aprovecharlas. Yo ya sé lo que es correr en Italia y quiero regresar para poner eso en práctica”, contó.



Muy temprano sale a entrenar, esperando que baje un poco el frío. De igual manera, está en la labor de tener toda la documentación al día para poder competir con el equipo.



Malaver no ha estado solo, pues ha recibido el apoyo de la familia, sus amigos del pueblo y de empresas como Nutrimon (fertilizantes), que ha sido su aliado en esta primera etapa como ciclista.



A los 17 años, Malaver se fue a vivir a Bogotá, porque la Fundación Esteban Chaves le dio la oportunidad de hacer parte del equipo ciclista y allí se consolidó, pero lo más importante fue irse ha sido campeón juvenil de la Clásica Santa Rosa de Viterbo (2017), ganó en esa categoría en los Juegos Supérate Intercolegiados Nacionales en ese mismo año.



Pero no solo en la ruta se abre camino, la pista también lo ha visto ganador, como aquella vez que se colgó el oro como campeón del departamental en la persecución individual en el 2018.



Ganó en el 2019 la Clásica Mauricio Soler, la Clásica Risaralda y en la Clásica del Club Deportivo Boyacá fue segundo.



La mejor referencia de lo que hizo en Europa fue el tercer puesto en la clasificación del mejor joven del Giro de Italia Sub-23 del 2020, una experiencia inolvidable para el pedalista de Boyacá.



Y volvió a esa competencia un año después, fue 26 en la general y décimo en los jóvenes. En la Strade Bianche Sub-23 fue casilla 14 y terminó de octavo en la Roda d' oro del 2021.



Le puede interesar: (Mundial de Fútbol Catar 2022: así quedaron los bombos para el sorteo)



Deportes