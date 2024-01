Conmovedor llanto del campeón nacional de ciclismo, video que le da la vuelta al mundo

Brandon Rojas, del equipo GWErcoSHIMANO, se impuso en la prueba de fondo de los nacionales de ciclismo en la categoría Sub-23, que terminó en la plaza de Bolívar de Tunja este sábado.

Rojas logró superar a Camilo Gómez (Trinity Racing), quien fue plata, y a César Pantoja (Orgullo Paisa), que se quedó con la medalla de bronce.

La carrera se llevó a cabo bajo un sol canicular, muy contrario al frío que se vive por la zona de Boyacá.



Rojas ganó con tiempo de 3 horas, 29 minutos y 52 segundos, mientras que sus rivales entraron a tres y a siete segundos, respectivamente.



“Táchira nos enfermamos. Tuve una gripa, pero me estaba aliviando. Iba al comienzo con mucha tos, pero se me dio”, dijo el campeón.

No paraba...

Y agregó: “Al comienzo hubo una fuga, no caí en ella. Me tocó irme solo y llegamos tres del equipo para trabajar”.



Una vez se bajó de la bicicleta, Rojas rompió en llanto, pues en los últimos meses venpia sufriendo de una lesión en la rodilla derecha.



Estuvo casi cinco meses sin montar en bicicleta, pero al final pudo competir en los nacionales y ganar.

