Brandon Rojas es el nuevo campeón nacional de ruta Sub-23

El pedalista Brandon Rojas (GWErcoSHIMANO) se impuso en la prueba de fondo de los nacionales de ciclismo en la categoría Sub-23, que terminó en la plaza de Bolívar de Tunja.

Rojas logró superar en el repecho final a Camilo Gómez (Trinity Racing), quien fue plata, y a César Pantoja (Orgullo Paisa), que se quedó con la medalla de bronce.

(Mario Sabato se confiesa en Colombia: 'El triunfo de Nairo Quintana me cambió la vida')

(Panamericanos 2027: revelan causa que sentencia la opción de recuperar sede)

Difícil

La carrera se llevó a cabo bajo un sol canicular, muy contrario al frío que se vive por la zona de Boyacá.



Rojas ganó con tiempo de 3 horas, 29 minutos y 52 segundos, mientras que sus rivales entraron a tres y a siete segundos, respectivamente.



“Táchira nos enfermamos. Tuve una gripa, pero me estaba aliviando. Iba al comienzo con mucha tos, pero se me dio”, dijo el campeón.

Y agregó: “Al comienzo hubo una fuga, no caí en ella. Me tocó irme solo y llegamos tres del equipo para trabajar”.



Rojas fue el mejor joven en la pasada edición de la Vuelta al Táchira y una vez entró a la meta golpeó varias veces la rodilla derecha y luego le dio un beso.



“He tenido problemas, pero me he parado. Este título es sensacional y me siento orgulloso”, sentenció Rojas.



Deportes