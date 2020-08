Bradley Wiggins le bajó la caña a Egan Bernal y su título en el Tour

Bradley Wiggins conoce muy bien el entorno del Team Ineos (equipo Sky hasta el año pasado). Fue el primer ciclista de esa escuadra en ganar el Tour de Francia. El británico se impuso en 2012, un año antes de que comenzara el dominio de su compatriota Chris Froome.

Wiggins, quien hoy tiene un podcast en la cadena Eurosport, lanzó duras críticas contra el actual campeón de la carrera, Egan Bernal, y dijo que había tenido “un poco de suerte” para conseguir el título más importante que ha obtenido el ciclismo colombiano.



(Lea también: Análisis: tras dar el golpe, Egan está a 195 km de ganar en Occitania)



“Creo que Geraint Thomas hizo la segunda voz para ayudarlo a ganar ese Tour y se podría decir que Bernal tuvo un poco de suerte con el clima el año pasado y la etapa que se cortó hacia el final de la carrera”, aseguró Wiggins. “Creo que si hubiéramos completado la etapa de Tignes el año pasado Bernal se habría roto y Geraint habría ganado el Tour ese día”, agregó.



De hecho, Wiggins asegura que el gran candidato del Team Ineos para ganar el Tour no es Bernal, sino Thomas, campeón de la prueba en 2018.



(Le puede interesar: El nuevo gran pretendiente que le salió a James Rodríguez)



“A Bernal se le permitió ganar el Tour el año pasado con Geraint como campeón defensor cuando este era lo suficientemente bueno como para ganar el Tour de nuevo. Lo mismo debería aplicarse a Bernal este año”, expresó.



“No debería tener el derecho automático para defender el título. Realmente creo que Geraint ganará el Tour este año, no hay duda al respecto. No creo que haya nadie en el Ineos capaz de contradecir mis argumentos”.



Wiggins también se refirió a la situación de Chris Froome, quien correrá su último Tour con este equipo antes de irse al Israel.



(En otras noticias: ¡Otro espectacular batazo de Gio Urshela!)



“Froome no estará al nivel para ganar el Tour este año dada su falta de carreras desde junio del año pasado cuando sufrió un accidente tan grave. Pero quién sabe, con Chris no hay que dar nada por descontado”, dijo. “Froome tiene un rol para desempeñar en el Tour de este año y debería ser seleccionado solamente por lo que ha hecho por ese equipo, ha sido la cara por varios años, ha ganado cuatro Tours de Francia”, concluyó.



DEPORTES

Más noticias de ciclismo