Miguel Ángel ‘Supermán’ López puede cambiar de equipo

Miguel Ángel López es un ciclista apetecido en el mundo. Su forma agresiva de correr y lo que ha ganado hasta el momento lo han llevado a cotizarse en el ámbito internacional.

Este año, ‘Supermán’, como se le conoce, es uno de los corredores que termina su contrato con su escuadra, en este caso, Astana, y aunque nadie sabe su futuro, pues ya hay escuadras que miran la posibilidad de contar con él.



(Le puede interesar: Froome le responde a Egan Bernal: 'Estoy preparado para ser el líder')



En Europa hablan de que el corredor boyacense está en la carpeta del equipo Bora, en el que milita Peter Sagan.



Se dice que requieren de un corredor como López, que se muestren más, que ataque, que gane etapas y que pelee las generales de las principales carreras en el calendario.



López no ha ganado ninguna competencia grande, pero ha sido podio de la Vuelta a España (tercero en 2018), ha ganado etapas en la carrera, y en el Giro de Italia también se ha destacado (tercero ese mismo año).



Bora no tiene un corredor así, un escalador nato que le pueda dar resultados. El rendimiento del polaco Rafak Majka no ha dado lo que esperaban y ahora cuentan con el alemán Maximilian Schachmann, campeón de la París-.Niza, como su atracción, pero no ha dado muestras de ser un corredor que pueda pelear un título en una grande.



(Lea también: Julio Comesaña entuteló al presidente Duque para que lo dejen trabajar)



Bora es una estructura que nació en 2010 bajo el nombre del equipo NetApp y que ascendió rápido de la categoría y en el 2015 fue profesional continental, ya con Bora como su gran patrocinador, y dos años más tarde llegó el World Tour.



Tener a Sagan en la escuadra ha sido una garantía para ganar etapas, mundiales y carreras de un día, pero quieren experimentar victorias en la general del Giro, Tour y Vuelta, por eso piensan en López.



El año pasado, la escuadra obtuvo 47 victorias y tuvo 27 ciclistas, y en 2018, con el mismo número de pedalistas, consiguió 33 triunfos.



López caería bien ahí, bajo la dirección de Ralph Denk, el mánager general, sería un equipo para él solo, pero no se puede descartar que el Astana lo renueve, pues confían en que el boyacense todavía les puede dar mejores resultados.



DEPORTES