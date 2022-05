El eritreo Biniam Girmay terminó en un hospital tras la ceremonia que le encumbró como ganador de la décima etapa del Giro de Italia, ya que recibió en el ojo izquierdo el impacto del corcho de la botella de vino espumoso con que se homenajea todos los días en el podio al vencedor.

Girmay (Asmara, 22 años) recibió las flores e inmediatamente se inclinó para descorchar el vino espumoso reservado para el ganador.



El tapón salió despedido antes de que el corredor se levantara y le golpeó con fuerza el ojo izquierdo. Tras bajar del podio, comentó a sus asistentes que apenas podía ver por ese ojo y fue transportado al hospital Carlo Urbani en Jesi.



El corredor, por precaución, no tomó la parteda para la etapa 11 del Giro, pero no ha sido el único que ha tenido lesiones insólitas.



El portero Santiago Cañizares, en la previa al Mundial de Corea y Japón 2002, sufrió uno lamentable. El perfume se le cayó y el pie sufrió una gran cortadura, que no lo dejó jugar eset certamen.



Éver Banega se olvidó de ponerle freno al carro cuando lo iba a tanquear y sufrió fractura de tia y peroné.



Martín Palermo, delantero argentino, celebró un gol y en ese instante se lesionó la tibia y el peroné. Causó baja, en ese tiempo, para Boca Juniors.



El tenista John Millman, cuando jugaba el ATP de Acapulco, intentó parar la pelota con la raqueta por la espalda, pero esta se fue directamente al ojo. Golpe que lo envió al piso.



Por eso es que decimos que Girmay no está solo.



