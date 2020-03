Bernard Hinault y su fuerte crítica al Tour de Francia

El francés Bernard Hinault, cinco veces campeón del Tour de Francia, criticó a la organización de la carrera por no haber tomado una decisión de suspender la edición de este año, tras la crisis de salud que vive en mundo por la pandemia del coronavirus.

Hinault señaló, en una entrevista con al diario francés, Le Parisien, que con lo que se vive es mucho más importante la salud de las personas que el ciclismo.



"El deporte es fabuloso. El Tour de Francia es una fiesta fantástica, pero la vida es más importante,. Estamos hablando de riesgo de muerte. Francamente, no nos importa el ciclismo en un caso como este",. dijo Bernard Hinault.

​

Y agregó: "Si necesita ser cancelado (el Tour), no lo dudemos. esto es mucho más grave, nos enfrentamos a una enfermedad sangrienta (...) Francamente, no podernos darnos el lujo de decir: 'debemos mantener el Tour a toda costa", señaló, en referencia a las declaraciones del director de la carrera, el francés Christian Prudhomme.



"No depende de mi decidir y todavía hay tiempo, pero tenemos que preguntarnos si es razonable dejar que la gente vaya a las carreteras si hay riesgos", acotó.



Este año el Tour de Francia se realizará del 27 de junio al 19 de julio.



