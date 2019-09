A Colombia le quedó faltando en la Vuelta a España

El ciclismo colombiano llegó en busca de un título más en una de las tres grandes: la Vuelta a España, pero al final alcanzó para el cuarto lugar de Nairo Quintana y su triunfo de etapa, la victoria parcial de Sergio Higuita y el quinto lugar en la general de Miguel Ángel López.

La ilusión de quedar más arriba en la general quedó en el aire. López llegó como segundo favorito, tras Primoz Roglic, el campeón, pero en una sola etapa perdió el ahorro de tres semanas. El sábado bajó al quinto lugar y perdió la camiseta de mejor joven con Tadej Pogacar, tercero al final.



“Es el ciclista que uno quiere ver. Es el show de la carrera, brinda espectáculo, ataca”, le dijo a EL TIEMPO José Julián Velásquez, técnico del Team Medellín.

Fueron más las polémicas que levantó López, que lo que pudo conseguir. Son unos “tontos y estúpidos” les dijo a sus colegas del Movistar, tras la acelerada de la escuadra española luego de una caída masiva. Habló mal de Alejandro Valverde, salidas en falso del boyacense.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano. Foto: EFE

“Debe aprender ese manejo. Es todavía joven, pero el tema acá es que eso se le vuelve en contra”, precisó Óscar de J. Vargas, técnico del equipo AV Villas-Auteco.

El líder del equipo Astana prometió ataques, pero no pasó de arrancones. En el ciclismo el mejor escalador no es el que ataque más veces, sino el que lo haga con decisión y en el momento justo.

Y cuando le tocó pelear por el podio y defender el liderato de los jóvenes no apareció, sus fuerzas no estuvieron, su equipo no ayudó a perseguir a Pogacar.



Nairo Quintana cedió el podio en el penúltimo día, como su compatriota López. Al final, se ubicó en el cuarto puesto y ganó una etapa, una figuración normal.



El último triunfo de Quintana en una clasificación data del 2017 y la última vez que fue podio en una grande fue en ese mismo año, segundo en el Giro, estadísticas que nos dicen que hace dos años que no viene bien, que su rendimiento ha bajado y no es el mismo ciclista que es el colombiano más ganador en la historia.

Por lo anterior, Nairo no era favorito. Si bien su cartel todavía existe, no lo ha confirmado, y en la Vuelta eso fue lo que pasó.

Nairo Quintana ganó, con Movistar, la clasificación por equipos. Foto: EFE

“Hizo una buena Vuelta. No pensé que lo haría por sus antecedentes. Dio muestras de su profesionalismo”, agregó Vargas.



En la jornada del sábado, cuando perdió el tercer lugar, Movistar sacrificó su lugar por defender el de Valverde. Aún así, Quintana se entregó para que el equipo fuera el mejor de la carrera en su última grande con ese grupo. Viene un cambio que lo debe beneficiar. Va al Arkea francés. Será difícil saber si recuperará su forma con la que ganó el Giro, la Vuelta y fue tres veces podio del Tour. No está acabado, pero no tiene la misma cuerda de antes. El problema acá no es el equipo, son las condiciones de Nairo que debe darse por bien servido con ese cuarto puesto en la competencia española.



Higuita es una de las gratas noticias para Colombia. Ganó la etapa entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra y en su primera grande acabó de 14. “Es joven, pero atrevido. Convencido de lo que puede estar con los mejores. Mejoró la concentración en momentos determinantes”, señaló el técnico colombiano, Luis Fernando Saldarriga.

Fernando Gaviria quedó en el aire. Llegó con la ilusión de ganar etapas, pero se fue en blanco.

Las lesiones que sufrió Fernando Gaviria, tras la caída en la Vuelta a España. Foto: Prensa UAE Emirates

Colombia termina una Vuelta a España en la que pudo conseguir más, pero en un solo día, en una sola etapa se quedó sin podio y sin el campeón de mejor joven, que hubiese sido algo mucho mejor y meritorio.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel