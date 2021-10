Bahrain, con cuota colombiana, el equipo que acechó a Ineos y Jumbo

El mundo del ciclismo para por el enfrentamiento entre el Ineos y el Jumbo Visma, pero en esta temporada varios fueron los equipos que los pusieron contra las cuerdas, en cuanto a victorias se refiere, y una de las escuadras que no estaba en los planes que fuese tan fuerte es el Bahrain Victorius.

No tiene una nómina cotizada, está hecho para luchar, para pelear y arañar triunfos, pero en la presente temporada sorprendió.



Le puede interesar: (Colombia barre en la Copa Mundo de BMX)

Santiago Buitrago, las claves del excelente año



Sus antecedentes no eran los mejores. En el 2019 logró 16 victorias; de ellas, solo siete del World Tour (WT), la máxima categoría, y con una plantilla de 25 ciclistas.



El año pasado solo obtuvo nueve victorias, dos del WT, una etapa en la París-Niza con Iván Cortina y otra en el Giro de Italia con Jan Tratnik, pero pare de contar.



El 2021 fue excelente. Deceuninck lidera el escalafón con 65 triunfos, Jumbo Visma obtuvo 43; Ineos, 35, y en la sexta posición está Bahrain, con 30, un salto importante.

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Buitrago. Foto: Archivo / EL TIEMPO

De esas victorias, 16 se lograron en el WT e hicieron 10 podios, nueve en la categoría principal; entre ellos, el segundo puesto de Damiano Caruso en el Giro y el tercero de Jack Haig en la Vuelta a España.



Bahrain tiene en sus filas a un colombiano, Santiago Buitrago, y hace poco anunció la incorporación de otro, Alejandro Osorio.



“Este año fuimos un equipo ambicioso desde el principio. Hubo un cambio de estructura, y se confirmó para eso para conseguir grandes victorias y eso nos sirvió”, dijo Buitrago.



Y agregó: “Cambió el grupo de entrenadores y ellos se enfocaron más en los deportistas, eso fue lo ideal. La preparación cambió; por ejemplo, se hicieron concentraciones en altura, por grupos, eso fue clave para que los resultados llegaran”.



El triunfo más importante del año fue el que logró Sonny Colbrelli en la París-Roubaix, la clásica más importante del ciclismo.



En el WT, Bahrain consiguió 14 victorias parciales y Colbrelli fue, al lado de Phil Bauhaus, los que más consiguieron triunfos, siete cada uno. Ganaron en la Vuelta a Romandía, Giro de Italia (2), Dauphiné (3), Tour de Francia (3), Vuelta a Polonia, Vuelta a España y el Tour de Benelux (2).



Le puede interesar: (James, enfurecido, se agarró con el árbitro y fue expulsado, vea la acción)



“Cada victoria nos traía alegrías, pero la París-Roubaix con Colbrelli fue la que más me dejó satisfecho. Me llenó de orgullo porque he compartido mucho con él, lo conozco bien y sé de lo excelente corredor que es”, precisó Buitrago, que espera aportar en 2022.

Palabra de técnico

Tim Harris forma parte del grupo de técnicos y hace una radiografía de lo que ha pasado internamente en el grupo, destacando la llegada de nueva gente que cambió el pensamiento y la filosofía.



Harris dijo que algo importante es que cuando los líderes no respondieron por alguna circunstancia, los otros pedalistas que asumieron el comando del grupo sí lograron buenos resultados.



“Hicimos una buena pretemporada y contamos con ciclistas muy buenos. Hemos hecho entrenamientos en altura y eso nos ha dado resultado. Algunos ciclistas han tomado el listón después de problemas, como pasó en el Giro con la caída de Mikel Landa, en esa carrera le tocó a Caruso, se ganaron dos etapas y fue segundo, detrás de Egan Bernal. En la Vuelta pasó lo mismo, con Landa y Jack Haig. En las clásicas fue otro asunto: Colbrelli se consolidó, le llegó a la edad propicia y supo aprovechar la experiencia para hacer sus propios resultados”, declaró el DT.

“El título del Tour, Giro y Vuelta es complicado, porque para ganarles a Roglic, a Pogacar y a Bernal es imposible". FACEBOOK

TWITTER



Bahrain ocupa la cuarta casilla en el escalafón por equipos de este año, ranquin que es liderado por el Deceuninck, en el que Ineos es segundo y el Jumbo Visma, tercero.



Los grandes triunfos de las carreras más importantes, Giro, Tour y Vuelta, se han quedado en pocos ciclistas.



El dominio del Ineos y el Jumbo ha sido roto por el UAE Emirates de Tadej Pogacar, que ha obtenido los triunfos en el Tour en los dos últimos, años, pero Barhain aspira a entrar en la pelea, aunque saben que no será fácil.



“El título del Tour, Giro y Vuelta es complicado, porque para ganarles a Roglic, a Pogacar y a Bernal es imposible, pero el Tour con el pavé va a ser diferente, el recorrido es difícil esta vez, es clave en el resultado. Creo que hay más opciones en 2022”, concluyó Harris.





Le puede interesar: (Duván Zapata sigue derecho, el golazo del Atalanta a Lazio)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel