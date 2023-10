Atropellan a colombiano campeón mundial de paracycling

Este viernes, el deportista colombiano Nelson Javier Serna fue atropellado, mientras realizaba su entrenamiento matutino por carreteras del departamento de Antioquia.



Serna, que fue campeón mundial de ruta tándem en el 2017, está bien, según las primeras informaciones de las autoridades.

Poco se sabe

Se conoció que el pedalista iba en su bicicleta, pero fue embestido por una camioneta que no se percató que los ciclistas estaban entrenando.



Las investigación no han arrojado resultados, pero lo que se conoce es que el estado de salud de Serna es bueno y no sufrió lesiones de consideración.



Nelson Javier es licenciado en educación física de la Universidad de Antioquia y ya completa 13 años en el ciclismo.