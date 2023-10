Dramático relato: los últimos minutos del ciclista asesinado en Israel

El portavoz del Gobierno palestino de Hamás en la Franja de Gaza, Salama Maruf, ha pedido este sábado a Egipto "hacer los máximos esfuerzos" para reabrir el cruce fronterizo de Rafah, el único que no está controlado por Israel, para poder evacuar a heridos y llevar suministros al enclave.

"Ante los bombardeos, que alcanzaron el paso de Rafah al inicio de las hostilidades y motivaron su cierre total, reiteramos la necesidad humanitaria imperiosa de volver a abrirlo en ambas direcciones de forma regular para facilitar la entrada de bienes y combustible, trasladar a los heridos y cubrir las necesidades de la Franja", señala un comunicado firmado por Maruf en la web de su institución.

Ciclista muerto

El móvil de Ronen Tal vibró. Eran las 6:58 de la mañana del 7 de octubre y el ciclista de 27 años conducía su coche intentando huir a una orilla segura de los misiles, los terroristas y el horror.



" Ronen ", gimió una voz desde el otro extremo. "Estoy gravemente herido... díganle a mi esposa y a mis hijos que los amo".



Era Tomer Shpirer. Unos minutos antes, no muy lejos estaban juntos un grupo de ciclistas que se habían reunido para un entrenamiento y se encontraron escondidos de un bombardeo de misiles. Alguien logró capturar la desgarradora escena. Ronen y su compañero de equipo David Tal se ven acostados boca abajo a la izquierda. Tomer, con su querida camiseta Israel – Premier Tech 'Racing For Change', encontró refugio cerca de su auto. Poco después subieron a sus autos y se alejaron a toda velocidad. Sin embargo, la mente de Ronen se negaba a creer que algo terrible le hubiera sucedido a Tomer, el superhombre del grupo, el que asaltaba cada cima, el que siempre los guiaba cuesta arriba. " No hablas en serio ", replicó.

Tomer Shpirer. Foto: Prensa Israel Premier Tech



Pero ahora sólo se podía oír la respiración. Oyó que se abría una puerta y luego silencio.



Presionó el acelerador y corrió hacia su amigo, estimando que estaba justo delante.



“ Me negué a creer. Incluso en ese momento pensé que tal vez estaba bromeando. O si efectivamente estuviera herido, llegaría hasta él y lo ayudaría ”, recuerda. Pero en cuestión de segundos se dio cuenta de que se estaba precipitando directamente al infierno. Decenas de terroristas esperaban en el cruce de Mefalsim para masacrar a todos. Carro tras carro. Rápidamente giró su auto mientras las balas pasaban silbando. Uno de ellos le perforó la pierna.



Pasaron dos días agonizantes y los horrores de ese día se desarrollarían gradualmente. El número de muertos pronto superó los mil, pero nadie sabía qué le había sucedido a Tomer Shpirer. Este fue el destino de muchas familias en Israel que vivían (y siguen viviendo) en la incertidumbre, sin saber si sus seres queridos fueron asesinados o secuestrados en Gaza. Hasta que alguien descubrió el auto plateado de Tomer en el campo. Su padre Yoram fue el primero en llegar. Dentro del auto vacío sólo estaban las gafas de montar de Tomer. Un oficial de policía se acercó al padre y le contó cómo vio sacar del coche el cuerpo del joven conductor, un joven que vestía la misma camiseta brillante y reconocible del querido equipo ciclista de su hijo. “ Ese fue el momento en que supe con seguridad que habían matado a mi hijo ”, dice Yoram Shpirer.



“Solo entonces pude llamar a su esposa y a sus dos hijos y decirles que Tomer ya no estaba con nosotros ”, contó.



El funeral de Tomer Shpirer tuvo lugar ayer por la tarde. Según la costumbre judía, los difuntos son enterrados lo antes posible, pero en estos días duros y terribles que azotan a la nación, este “privilegio” está reservado sólo a los “afortunados”, un término casi grotesco para las familias que lo han perdido todo. Vinieron todos sus compañeros. Los que quedaron con vida. Cuatro miembros del grupo, que durante años persiguieron todos los caminos desafiantes y desconocidos, ya no están aquí. Además de Tomer, ese sábado negro también fueron asesinados Jaim Benaim, Hillel Zalmanovitz y Evgeny Galsky. También vino Ronen Aviv, cojeando con muletas. Sólo habían pasado uno o dos días desde su alta del hospital. La bala todavía está alojada en algún lugar de su pierna derecha. Está convencido de que los músculos bien desarrollados tras innumerables horas de ciclismo salvaron su pierna de un daño grave.

