De Chinchiná partió, el 21 de febrero de 1995, el grupo de ciclistas del equipo Manzana Postobón, para un día de entrenamiento con miras a llegar de la mejor manera a la Vuelta a Antioquia.

El día amaneció gris, el cielo estaba encapotado: en cualquier momento se soltaría el aguacero. El equipo estaba dirigido por José A. López y Patrocinio Jiménez, quienes, con sus compañeros, habían celebrado el título de la Vuelta al Tolima en las piernas de Néstor Mora.



La lluvia arreció, como se esperaba, pero el aguacero duró poco y escampó. Sin embargo, el piso se puso como un jabón. Los ciclistas iban de dos en fondo y en el sitio conocido como Tres Puertas ocurrió lo inesperado.



Una tractomula de placas SAW 238 venía en sentido contrario al lote y a una velocidad inusual. Delante de ella transitaba un camión con cilindros de gas.



Al tomar una curva y para evitar irse encima del camión, su conductor Marino Londoño pisó el freno, con tan mala suerte que el tráiler vacío derrapó, se fue de lado y embistió al jeep conducido por Conrado Pulgarín, que en ese momento sobrepasaba al grupo de ciclistas.



Mora, Hernán Patiño, Augusto Triana y Asdrúbal Patiño fueron los más perjudicados, pues recibieron todo el impacto del tráiler y del jeep.

Muerte y desolación



Momentos de pánico se vivieron. En el asfalto se vieron bicicletas destrozadas, ruedas, caramañolas. Los ciclistas trataban de pararse, mientras se escuchaban gritos de auxilio, de dolor. Los que no sufrieron con el accidente trataron de golpear a los dos conductores culpables de la tragedia.



Libardo Leyton saltó del carro. Nadie podía creer lo que pasaba. Unos se sentaron a llorar, otros corrían de lado a lado buscando ayuda. Rúber Alberto Marín, especialista en las llegadas al embalaje, fue el que despertó del letargo a sus compañeros.

“¿Los vamos a dejar acá? Traigan la camioneta”, gritó.



Como pudieron, subieron a Mora, a los dos Patiño, mientras Luis Alberto González y Julio Bernal eran los encargados de acomodar los cuerpos en la parte trasera del carro. Momentos difíciles se vivieron.



Mora y Hernán Patiño fallecieron en el camino. No pudieron sobrevivir a esa gran tragedia, la peor que ha vivido el ciclismo colombiano en su historia. Bernal relata que Hernán Patiño le decía que no lo dejara morir, que hiciera todo lo posible, pero el destino fue otro, el corredor se fue, luego de que su compañero le tomara la mano y comenzara a rezar.

Facsímil de EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO



Asdrúbal tuvo otra suerte. Iba descompuesto. Los huesos de la pierna izquierda se le salieron de la piel; el fémur estaba partido en dos partes, arriba de la rodilla y en la cadera. El hueso de la mandíbula estaba por fuera y se quejaba, gritaba del dolor.



"Loco, estos dolores no los aguanto, me quiero morir”, le decía Asdrúbal a Bernal, quien relató que en varias ocasiones el vallecaucano se quiso tirar del carro. “No, no se salga, espere que ya pronto llegamos al hospital”, le comentaba Julio, todavía traumatizado, triste y desencajado por la muerte de Hernán y de Mora.

"Duré en estado de coma mes y medio, en un hospital en Manizales".

Asdrúbal dice que relata el cuento porque es un milagro. Cree en Dios y sabe que él le dio otra oportunidad, porque sufrió mucho, no solo ese terrible día, sino los que le siguieron a la tragedia.



“Duré en estado de coma mes y medio, en un hospital en Manizales. Me acuerdo que poco a poco recordaba el accidente. Es una oportunidad que me dio Dios. Las familias de mis compañeros me contaron cómo fue todo y es increíble que en ese acto hayan quedados tres vidas y que yo me hubiese salvado”, recuerda Patiño.



Y agregó: “Dios me salvó y me pegué mucho más a él desde ese día. Le doy gracias por lo que tengo y porque estoy vivo de milagro”.



Asdrúbal Patiño era un gregario. Encargado de ponerles pasos a sus líderes en la montaña, pero era impecable en su trabajo.



“Estaba lloviendo. Estábamos en el hotel y hablamos de lo peligroso que era salir a entrenar así. Entre los veteranos pensábamos que no era el día para ir en bicicleta, pero al final salimos. Íbamos varios adelante. El paso no era muy fuerte, pero el hecho fue muy lamentable”, contó Patiño, quien hoy vive en Cúcuta.

'Ayuden a otros'



Su relato no es muy claro y siempre pide disculpas porque poco se acuerda de esos duros instantes.



“En la bajadita se descolgó más de uno del grupo por la lluvia. Nosotros coronamos mejor el repecho y ahí fue el accidente, nos cogió de frente ese carro, no tuvimos tiempo de reaccionar", dijo.

"Me rompí la pierna izquierda, presenté el abdomen roto, también me rompí el hígado".

TWITTER

Y agregó: "Dentro de lo que me cuerdo, mis compañeros me decían que me parara del piso. No recuerdo bien el momento del impacto, pero yo les decía que ayudaran a los otros, que yo estaba bien, pero eso era mentira, estaba destrozado y el dolor era insoportable, tenía la pierna partida”, recuerda.



“Me rompí la pierna izquierda, presenté el abdomen roto, también me rompí el hígado y me contaron que, además, tuvieron que drenarme un pulmón. Tuve contusiones en la cabeza y un fuerte golpe en la mandíbula. Por todo eso es que digo que vivo de milagro, no sé por qué estpy vivo”, declaró.



En varias ocasiones los rumores de su fallecimiento se dieron a conocer, pero los médicos del equipo Postobón salían al paso y daban parte de tranquilidad, al menos de que Asdrúbal estaba vivo, en estado crítico, pero vivo. Asdrúbal estuvo en serio peligro, siempre conectado a un respirador.

Facsímil de EL TIEMPO Foto: Archivo / EL TIEMPO



“A mi mamá (Fabiola Nieto) le tocó viajar de urgencia y estuvo todo ese tiempo conmigo. Ella vive con nosotros en Cúcuta y a veces nos ponemos a hablar de lo que pasó y llora, como yo, es que recordar esos momentos es muy duro y mire todo el tiempo que ha pasado”, sostuvo Patiño.



Luego de varias cirugías, de días duros y sesiones dolorosas de fisioterapia y de la bendición de Dios, Asdrúbal salió del hospital y el equipo lo trasladó a la casa de concentración en Bogotá.

"Todavía me acuerdo y me pongo a llorar".

TWITTER



Bajo la supervisión médica, Patiño hizo la tarea, en una recuperación a la que llamó superdolorosa.



“A la casa en Palmira, donde nací, volví como al año y medio del accidente. Fue difícil el regreso. Tenía mucha gente allegada, que reconocía lo que había hecho y hasta un homenaje me hicieron”, contó.

El corazón roto

La noticia de la muerte de Mora, Patiño y Triana lo tomó por sorpresa. Nadie le dijo nada en el hospital y una psicóloga fue la encargada de darle el duro golpe.



“Esa reacción fue muy dura. Imagínese, todos los días compartiendo con ellos. En esos días Néstor, cuando estábamos en la Vuelta al Tolima, fue al río Magdalena y nos llevó pescado. Lamentable lo que pasó, algo que no se puede olvidar, mucha tristeza eso”, precisó.



Y agregó: “Es difícil, muy difícil. Dios mío, es terrible cuando pienso lo que viví. Todavía me acuerdo y me pongo a llorar, jodido ese tema para mí. Eso me afecta mucho. Veo por redes a las familias de mis compañeros muertos en ese accidente y esta es la hora que me parece increíble lo que pasó. La verdad, poco hablo con ellos, me duele todavía y es mejor no recordar eso”, dijo.



Trató de volver al ciclismo, pero el accidente, como dice, le acabó su carrera como pedalista. Intentó coger la máquina otra vez, pero no dio pie con bola, su rendimiento no era el mismo y la colgó de forma definitiva como profesional, cuenta, en la Vuelta a Colombia de 1997.

Facebook Twitter Linkedin

Sepelio de Néstor Mora. Foto: Archivo / EL TIEMPO



“No se logró nada más. Volví, corrí una Vuelta a Colombia, pero no, nada, me fue mal. Mantenía atrás, con el policía que cierra el lote”, contó.



Luego, su vida fue de tumbo en tumbo. Vivía en Palmira, buscó oportunidades de trabajo, pero no se le dieron y tomó una decisión drástica: irse a vivir a Cúcuta.



Los problemas económicos lo iban desesperando, pues no contó con ninguna ayuda. No quedó con un seguro, mucho menos con una pensión y como vivía de montar en bicicleta y eso se acabó, pues le tocó comenzar casi que de cero.



“Hace como 20 años me vine para Cúcuta a buscar mejores dividendos. Vivo con mi esposa, Natalia, y tengo un hijo, Santiago, quien estudia química en la universidad”, comentó.



Relató que monta en bicicleta como aficionado, con algunos amigos. Siempre está enterado de lo que pasa en el pedalismo del país y del mundo, escucha y ve las carreras, porque nunca, a pesar de lo que pasó, le ha perdido amor al deporte.

Facebook Twitter Linkedin

Asdrúbal Patiño, hoy hace cicismo recreativo. Foto: Facebook de Asdrúbal Patiño



Trabaja como empleado en un almacén de productos para calzado. Atiende al público, así se gana la vida. Señaló que no es rico, pero ‘vive para ser pobre’.



“Es un proceso que no ha acabado. Es el día en que la cabeza me da vueltas y el accidente vive presente. Superar todo eso, la muerte de mis compañeros es complicado. Físicamente quedé con problemas. Me molesta mucho el hígado, el estómago, pero eso fue lo que me dejó ese día fatal. Algo que quiero olvidar, que me gustaría que no hubiera pasado porque causó mucho dolor, pero que siempre está presente y no tengo cómo superarlo”, comentó.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel