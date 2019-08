Arranca el sacudón de fichajes en el ciclismo mundial

El mercado de fichajes del ciclismo mundial comenzará a confirmar y a agitarse este jueves con movimientos de algunos de los principales pedalistas del pelotón internacional, que buscarán otros aíres y objetivos para la próxima temporada, dentro de los cuales se encuentra el colombiano Nairo Quintana.

Aunque el padre del ciclista boyacense, Luis Quintana, y el mánager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, ya habían adelantado la noticia durante el transcurso del Tour de Francia pasado, que ganó Egan Bernal, la oficialización por parte del equipo francés se daría este 1.° de agosto, fecha en la que las escuadras pueden comenzar a hacer confirmar los traspasos.



Además de Nairo, al equipo Arkea también debería confirmar la llegada de los colombianos Winner Anacona, procedente del Movistar, y de Dáyer Quintana, quien llegaría del Neri Sottoli-Selle Italia-KTM. Ambos fueron pedidos por el boyacense para poder firmar su llegada a esta escuadra.



Arkea, que tomará la ficha del Katusha para el 2020 y así poder correr en el World Tour, tendrá, de esta forma, a dos líderes como lo serán Nairo y al francés Warren Barguil, uno de los más fuertes escaladores de su país, para comenzar su aventura en la máxima categoría del ciclismo mundial, en la que aspiran tener grandes resultados con uno de los ciclistas más importantes de los últimos años, como lo es Quintana.

Más movimientos

Sin embargo, la salida de Nairo no será la única que se confirmaría. El holandés Tom Dumoulin, ganador del Giro de Italia 2017, es otro de los ciclistas que sacudiría el mercado. Según aseguran en su país, el corredor no está conforme con la gestión de su actual equipo, el Sunweb, y tendría planeado buscar un cambio y podría recalar en el Jumbo Visma, aunque tiene contrato hasta el 2021.



Uno de los que dicen nunca se llevó bien con Nairo desde su llegada al Movistar, el español Mikel Landa, sería otra de las bajas del equipo telefónico, que piensa en una reestructuración. El corredor tendría rumbo al Bahrain Mérida para sustituir al capo de filas de esta escuadra, el italiano Vincenzo Nibali, aunque todo podría enfriarse si es que el equipo del Oriente Medio no resuelve unos problemas económicos. También sonó para el Astana.



Precisamente Nibali, ganador del Tour, Giro y la Vuelta a España, estará la próxima temporada corriendo con el equipo Trek Segafredo, junto a su hermano Antonio.



Por otro lado, el reciente ganador del Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz, sería otra de las bajas del equipo Movistar. Sus grandes capacidades en la montaña y su fuerte mentalidad lo llevarían al Ineos, que sigue interesado en tener a los mejores ciclistas del mundo y buscar un relevo generacional a Chris Froome y Geraint Thomas. Junto a Egan, Carapaz potenciaría una escuadra más ganadora para el futuro.



Para suplir estas bajas y pensando en el futuro, Movistar tendría listo el fichaje del corredor Español Enric Mas. El ciclista es uno de los corredores de mayor proyección y dejaría el Deceuninck-Quick Step para tomar un papel protagónico.



Finalmente, otro de los grandes escaladores que cambiaría de equipo sería el ruso Ilnur Zakarín, quien sale del Katusha, equipo que no irá más el próximo año para fichar por el CCC, escuadra a la que también se sumaría el australiano Rohan Dennis, procedente del Bahrain Merida, para tener un plantilla de lujo.



A última hora se supo que el ciclista antioqueño Rigoberto Urán estaría analizando una propuesta del Trek para dejar el Education First.



