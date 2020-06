Arkea toma decisión radical de cara al Tour para beneficio de Nairo

Todos los caminos del ciclismo señalan al Tour de Francia, prueba que se llevará a cabo del 29 de agosto al 20 de septiembre, si la pandemia del nuevo coronavirus lo deja.

Los equipos ya piensan en eso y alistan todo para cumplir la gran cita y uno de ellos es el Arkea-Samsic de Nairo Quintana, que mueve sus fichas con miras a la carrera.



(Le puede interesar: Higuita habló de todo: Pablo Escobar, la muerte de Andrés, la cárcel…)



Una de las primeras decisiones que tomaron fue no llevar al Tour a su embalador insignia, Nacer Bouhanni, lo que indica que solo van por la figuración en la montaña, apuntándole a lo que puedan hacer Nairo y el local, Warrern Barguil.



"El equipo Arkéa-Samsic y yo hemos tomado esta decisión. Rápidamente me acostumbré a la idea cuando se dio a conocer la ruta del Tour de Francia 2020. Rápidamente me di cuenta de que estaba dirigida a los escaladores sobre todo", confirmó el velocista.



"Sin embargo, está claro que todavía sueño con el Tour de Francia. Ganar una etapa sigue siendo uno de los grandes objetivos de mi carrera. Sé que todavía no he tenido la oportunidad de expresarme completamente en esta carrera, pero eso vendrá en el futuro. El Tour sigue siendo un objetivo para mí, eso es obvio. Es una carrera que me inspira", indicó el pedalista de 29 años.



DEPORTES