Equipo de Nairo envió carta a sus patrocinadores en medio de la crisis

Los equipos de ciclismo ya ven 'pasos de animal grande', tras la crisis que ha generado la suspensión de la temporada y algunos de ellos han tomado decisiones drásticas, de rebaja de sueldos.

Mitchelton Scott, del colombiano Esteban Chaves, fue el último en levantar la mano, y se unió al CCC, Astana, Bahrarin y Lotto Soudal, quienes hicieron lo mismo.



Arkea Samsic, la escuadra de Nairo Quintana, Wínner Anacona y Dáyer Quintana envió una carta a los patrocinadores, en la que dice que le agradece el apoyo.



Emmanuel Hubert, el mánager general de la escuadra, firmó la siguiente comunicación.



"Una vez más, me gustaría agradecer a las empresas Arkéa y Samsic por su apoyo, pero también a todos los socios de nuestro equipo. Hemos construido una historia juntos y continuaremos haciéndolo cuando la vida vuelva a la normalidad.



"Me imagino que la situación no es simple para usted, debido al cierre de casi todo el sistema económico en Francia, pero quiero decirle que los intercambios que tenemos casi a diario, que su apoyo , y su optimismo ambiental me da a mí y a todos los miembros de mi equipo la fuerza y ​​el deseo de ir aún más lejos cuando nuestros corredores puedan reanudar su actividad normal y cuando las primeras competiciones se programen nuevamente.



"Esperamos, tanto para usted como para nosotros, que esto suceda lo antes posible.

En cualquier caso, espero que nuestro inicio de temporada te haya permitido vibrar como lo hicimos nosotros. Si hemos alcanzado este nivel de rendimiento es gracias a usted, su compromiso con nosotros. Creíste en nuestro proyecto y lo apoyaste.



"Actualmente, somos el primer equipo francés en la clasificación UCI, el séptimo en el mundo y el primero en la clasificación del Tour de Europa, Nairo Quintana, segundo en la clasificación de pilotos de la UCI.



"La salud del mundo y de nuestro país es obviamente más importante que estas cifras, pero sin embargo nos enorgullecen y tienen un valor positivo que nos ilumina en este período algo borroso. Pienso en ustedes, mis socios, pero también en ustedes, mis corredores, que lograron con éxito la amalgamación en unos pocos meses entre nuevos y viejos, todos rápidamente encontraron su lugar con un rendimiento de consigna.



"Esto se ha visto inmediatamente en el terreno, y esta dinámica no puede ser interrumpida por este período de confinamiento, porque una nueva filosofía se ha afianzado dentro del equipo Arkéa-Samsic. Ahora está arraigado en nosotros, y tan pronto como reanudemos nuestra actividad, queridos socios, haremos todo lo posible para seguir brillando nuestros colores en los eventos más grandes del mundo ”, dice el comunicado



