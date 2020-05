Arkea, de Nairo, y la revolucionaria forma de fichar ciclistas

¿Una revolución en el fichaje de ciclistas? Para los candidatos a una carrera profesional, el equipo Arkea-Samsic cuenta con un proyecto basado en los datos del corredor tanto en competición como en los entrenamientos, en carretera y en el rodillo en casa, como todos se han ejercitado en los últimos meses.

"Hasta ahora, los fichajes se basaban en las relaciones, en los conocimientos de unos y otros", explica Kevin Yven, analista de rendimiento de la formación bretona en el origen del proyecto y a cargo de su ejecución.

"La idea es utilizar la tecnología en un conjunto de deportistas mucho más amplio, tanto en Francia como en el extranjero, para encontrar ciclistas en países en los que el ciclismo no está estructurado", expone.



"Sin contar algunos agentes, tenemos pocos contactos en Asia, África o Europa del Este", reconoce.



La operación, puesta en marcha hace dos meses, ha incluido a entre 600 y 700 amateurs, con una media de edad de 22 años, en Europa principalmente, pero también en Japón, Estados Unidos, Argentina y África. El proyecto se divide en tres fases.



"La primera es la selección para tener una vista de conjunto de los corredores. A continuación viene la fase de apreciación técnica y táctica. Al final, es la entrevista indispensable con los directores deportivos", detalla Yven.



Otros ya habían tenido la idea de recurrir a la tecnología, actualmente omnipresente en el entrenamiento ciclista y de manera especial durante el confinamiento, cuando los corredores han tenido que quedarse en casa y entrenar con el rodillo, conectados a los programas de sus equipos.



Contexto especial



"Ya hay una operación de Zwift (plataforma conectada) que hacía una especie de concurso. El vencedor final pasaba a profesionales en el equipo femenino Canyon. Algo parecido en el equipo reserva de Dimension Data (masculino)", dice el analista de Arkea-Samsic. "Pero a diferencia de ellos, nosotros nos basamos en un conjunto de datos, los entrenamientos de ruta, el rodillo también, en los tres últimos años", añade.



El proyecto se concretiza con la plataforma estadounidense TrainingPeaks, una de las empresas líderes en deportes de resistencia. "Llegó la pandemia y me parece más importante en este contexto utilizar el histórico de los tres últimos años. Podemos basarnos en algo", dice Yven, satisfecho de los primeros resultados.



"Estamos cerrando el periodo de inscripción y vamos a comenzar a tratar todos los datos recibidos en la detección. Los capturadores pueden tener errores de calibración, hay que separar lo verdadero de lo falso", señala sobre la posibilidad de hacer trampas.



"Pero son corredores que quieren pasar a profesionales, saben que no sirve de nada, hay otras fases que siguen", avisa.



¿Un posible fichaje a finales de año por parte del equipo liderado por Nairo Quintana? El responsable de la operación no lo descarta. "Los entrenadores están muy contentos, en el futuro podremos llegar a más gente".



AFP