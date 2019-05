Antioquia ganó el Nacional de Pista

Antioquia revalidó el título general del Campeonato Nacional de Pista Élite 2019 que concluyó este domingo en el Velódromo Alcides Nieto Patiño, de Cali, y con 14 medallas de oro, 5 de plata y 3 bronce; se hizo al primer lugar tras disputarse las pruebas de Keirin y Mádison en ambas ramas.

La dupla Juan Esteban Arango-Wéimar Roldán se impuso en la Mádison hombres, seguidos de Pedro Torres-Carlos Urán (Bogotá), mientras que Caldas (con Wálter Pedraza y Alejandro Ruiz obtuvo el bronce.



En resumen, los más destacados de la delegación paisa fueron Martha Bayona, con cuatro oros en Velocidad Equipos mujeres, 500 metros, 200 metros lanzados y Keirin); Lina Marcela Hernández (campeona en Ómnium mujeres, Persecución individual y Prueba por Puntos), Juan Esteban Arango (con oros en Ómnium hombres, Persecución Equipos y Mádison); Santiago Ramírez (ganador en el Kilómetros hombres y Velocidad por Equipos), así como Brayan Sánchez (campeón en Persecución Individual hombres y Persecución por Equipos) y Wéimar Roldán (Prueba por puntos hombres y Mádison).



Bayona señaló que ”dimos lo mejor, logrando estar siempre adelante tanto en el Evento Internacional como el Nacional, finalizando con pie derecho. Me preparo al cien, pensando más en las competencias internacionales, no tanto en lo nacional. Aunque aquí hay niñas muy buenas rivales, lo local me sirve para mejorar cositas. El nivel de afuera es muy grande y quiero dar lo mejor por Colombia, por eso venimos trabajando duro todos los días en un proceso muy bueno pensando primero en los Juegos Panamericanos y luego en los Olímpicos. Descanso solo los domingos, que es un día familiar y disfruto mucho con ellos”.



Acotó que “estoy muy tranquila disfrutando lo que hago pensando siempre en ganar y con gran felicidad de que otras niñas me vean como un ejemplo, así, como para mí ha sido un ejemplo la alemana Kristina Voggel, a quien sigo admirando ahora que está en una silla de ruedas”.



Quintero, la apuesta del Valle



Entre tanto, Valle del Cauca terminó segundo en la tabla con 3 preseas doradas, 4 de plata y 3 de bronce; llevado de la mano por el palmirano Kevin Santiago Quintero, que ganó la Velocidad Individual hombres y el Keirin, fue segundo en el Kilómetro. Vale la pena reseñar que en los 200 metros lanzados fue el único pedalista que bajó de los 10 segundos, poniendo el 9.985 como su mejor registro.



De igual forma, fue protagonista Marynes Prada con su triunfo en el Scratch mujeres, demostrando que atraviesa un momento importante de cara a los Juegos Nacionales 2019.



Por su parte, el Valle obtuvo 4 platas con la Velocidad Equipos hombres (Kevin Quintero, Cristian Tamayo y Samir Cambindo), Persecución Equipos hombres (Carlos Alzate, Javier González, Dalivier Ospina y Sebastián González); Kevin Santiago Quintero (Kilómetro), Dalivier Ospina (Prueba por Puntos), así como 3 bronces con Cristian Tamayo (Keirin y 20 metros lanzados) y Carlos Alzate en el Ómnium.



Tampoco pueden dejarse de lado los guarismos de la cuarteta de Persecución Equipos masculina, que cronometró 45,216 segundos en la mañana y 44,916 en la final como los mejores del Valle del Cauca en toda la historia.



Bolívar concluyó en la cuarta casilla con 1 oro, 1 plata y 2 bronces, siendo el título Félix Barón en el Scratch hombres el primero en la historia para ese departamento.



En la jornada dominical, Bogotá inició de buena manera al dominar la Mádison mujeres con Jessica Parra y Lina Mábel Rojas, superando a las antioqueñas Lina Marcela Hernández y Estefanía Herrera, mientras las risaraldenses María Fernanda Rojas y Manuela Cardona se colgaron el bronce.



Kevin Santiago Quintero, figura del Valle del Cauca, afirmó que “estoy muy feliz por haber defendido el título de campeón nacional en mi casa y entregarle esta medalla tan bonita de nuevo al Valle, en duelos tan cerrados con Santiago Ramírez”.

El atleta agregó que “venimos en un proceso ascendente donde cada día se nota que estanos mejorando y eso nos pone muy optimista para Juegos Panamericanos. Hace siete años empecé amontar bicicleta de ruta en Palmira en el club Orgullo Payma, llevo cuatro en la pista, iniciando un proceso muy bueno en la Liga del Valle y desde año y medio estoy viviendo en Antioquia, haciendo parte de la Selección Colombia.



Sobre uno de los grandes objetivos en noviembre de este año, señaló que “espero llegar muy bien a las próximas competencias y de la mejor forma a los Juegos Nacionales para darle medallas al Valle del Cauca, porque Valle es Valle’, finalizó el pedalista nacido en Palmira.



Desde la parte organizativa, Hernando Zuluaga Aristizábal, vicepresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y director general de los eventos realizados en Cali, manifestó:



“Quedamos muy contentos porque el objetivo del campeonato internacional era ganar los puntos para el país y nuestros corredores, y así fue; además quienes vinieron de afuera regresaron satisfechos con el certamen porque también cogieron puntos internacionales”.



Añadió que “en el Nacional hubo un buen número de ligas, once; con un buen nivel de los corredores, especialmente en la Velocidad, en la que estuvieron los corredores de la Selección Colombia representando a sus regiones. En el semifondo, a pesar de que al menos un 15% de quienes



estarán en Juegos Nacionales no pudieron asistir, los que llegaron a Cali alcanzaron su objetivo y los demás ya tendrán el tiempo para prepararse en los diferentes eventos del calendario nacional hacia las justas nacionales”.



RESULTADOS DOMINGO

Mádison mujeres:

1 Bogotá (Jessica Parra-Lina Mábel Rojas)

2 Antioquia (Lina Marcela Hernández-Estefanía Herrera)

3 Risaralda (María Fernanda Rojas-Manuela Cardona)



Mádison hombres:

1 Antioquia (Juan Esteban Arango-Wéimar Roldán)

2. Bogotá (Pedro Torres-Carlos Urán)

3 Caldas (Wálter Pedraza-Alejandro Ruiz)



Keirin hombres:

1 Kevin Santiago Quintero (Valle)

2 Santiago Ramírez (Antioquia)

3 Cristian Tamayo (Valle)



Keirin mujeres:

1 Martha Bayona (Antioquia)

2 Camila Guerrero (Bogotá)

3 Diana García (Bogotá)



RESULTADOS POR JORNADA

Jueves 2 de mayo:

Velocidad Equipos mujeres:

1 Antioquia (Juliana Gaviria-Martha Bayona), 33,943

2 Bogotá (Camila Guerrero-Diana García), 34,869

3 Boyacá (Angie Roa-Marta Ojeda), 35.650

4 Valle (Valeria Cardozo-Mariana Herrera), 36,234



Velocidad Equipos hombres:

1 Antioquia (Rubén Murillo-Santiago Ramírez-Vincent Palluard), 44,344

2 Valle (Kevin Quintero, Cristian-Samir Cambindo), 44,916

3 Bogotá (Duván Delgado-Juan Sebastián Peña-Juan David Gutiérrez) 47,426



Persecución Equipos hombres:

1 Antioquia (Marvin Angarita, Juan Esteban Arango, Brayan Sánchez-Carlos Andrés Tobón), 1,07;242

2 Valle (Carlos Alzate, Javier González, Dalivier Ospina-Sebastián González), 1,11;589

3 Bolívar (Félix Barón, Nicolás García, José Serpa-Eduardo Yepez)



Scratch mujeres:

1 Marynes Prada (Valle)

2 Katherin Montoya (Antioquia)

3 Lina Mábel Rojas (Bogotá)



Scratch Hombres:

1 Félix Barón (Bolívar)

2 Miguel Ángel Sarmiento (Antioquia)

3 Wílmar Molina (Bogotá)



Viernes 3 de mayo:

500 metros mujeres:

1 Martha Bayona (Antioquia)

2 Diana García (Bogotá)

3 Camila Guerrero (Bogotá)



200 metros lanzados hombres:

1 Kevin Santiago Quintero (Valle)

2 Santiago Ramírez (Antioquia)

3 Cristian Tamayo (Valle)



Persecución Individual hombres:

1 Brayan Sánchez (Antioquia), 4:23,309 minutos

2 Félix Barón (Bolívar), 4:31,925

3 José Serpa (Bolívar), 4:30;700



Ómnium mujeres:

1 Lina Marcela Hernández (Antioquia)

2 Lina Mábel Rojas (Bogotá)

3 Kimberly Escobar (Valle)



Ómnium hombres:

1 Juan Esteban Arango (Antioquia)

2 Wálter Pedraza (Caldas)

3 Carlos Alzate (Valle)



Sábado 4 de mayo:

200 metros lanzados mujeres:

1 Martha Bayona (Antioquia)

2 Diana García (Bogotá)

3 Juliana Gaviria (Antioquia)



Persecución Individual mujeres:

1 Lina Marcela Hernández (Antioquia)

2 Jessica Parra (Bogotá)

3 Camila Valbuena (Bogotá)



Prueba por Puntos mujeres:

1 Lina Marcela Hernández (Antioquia), 74 puntos

2 Lorena Colmenares (Boyacá), 40

3 Laura Castillo (Casanare), 26



Prueba por Puntos hombres:

1 Wéimar Roldán (Antioquia), 130 puntos

2 Dalivier Ospina (Valle)

3 Pedro Torres (Bogotá)



Kilómetro hombres:

1 Santiago Ramírez (Antioquia), 1:00,492 minutos

2 Kevin Santiago Quintero (Valle), 1:00,855

3 Rubén Murillo (Antioquia),1:02,041



MEDALLERÍA FINAL

Delegación O P B Total

1 Antioquia 14 5 3 22

2 Valle 3 4 3 10

3 Bogotá 1 7 7 15



Con información de la oficina de prensa