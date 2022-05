El ciclismo colombiano está conmocionado, luego de que se conociera el fallecimiento de la joven promesa Andrés Arévalo, quien se cayó en la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud.

Arévalo hacia parte del equipo IMRD Zipa-Soacha y sufrió una caída cuando la caravana transitada por el sector de El Bolo, Valle del Cauca, en la jornada que terminó en Palmira.



Fuerte caída

De 18 años, el joven pedalista fue trasladado de inmediato a la clínica Palma Real de Palmira, en la que fue operado debido al fuerte golpe que le ocasionó un trauma craneal.



Sus padres llegaron lo más pronto posible al municipio vallecaucano, procedentes de Funza, Cundinamarca, gracias a la labor del Ministerio del Deporte.



Arévalo, que debía de cumplir 19 este sábado, perdió la vida en esa lamentable caída en la fracción de la carrera juvenil.



La Federación Colombina de Ciclismo y el Ministerio del Deporte enviaron sus más sentidas condolencias a la familia del joven ciclista fallecido.

Andrés Arévalo. Foto: Instagram de Andrés Arévalo

Andrés vivía con sus padres, Joaquín, quien es transportador, y Rosvira, quien se encarga de las labores de la casa.



De igual manera, tenía un hermano, Jhonatan, quien tiene una hija de dos años y quien también cumple este sábado, como Andrés, la adoración del pedalista fallecido.

Sus resultados

Su carrera deportiva era corta y se destaca en ella el sexto lugar del Circuito Ciclístico de Cota, Cundinamarca, en el 29. Fue séptimo en el Festival de Ciclismo del mismo año y fue 26 en el clasificatorio de la Vuelta del Porvenir.



Ese mismo año fue 28 en el Festival de Ciclismo de Tocancipá y 30 en la Micro Vuelta a Cundinamarca.



En Mariquita, Tolima, terminó de séptimo en el festival ciclístico de ese municipio en el 2020 y en esa misma temporada fue 28 en el clasificatorio de la Vuelta del Porvenir.



"Perder no solo a un deportista consagrado sino también a un joven lleno de sueños e ilusiones no es sencillo, pues se quedan en el camino los kilómetros por recorrer, las anécdotas por contar y los sueños por cumplir… pero también se quedan en el corazón las sonrisas compartidas, las experiencias vividas y las ilusiones con las que creció y que hoy seguro se proyectan en otros", es parte del mensaje de la Fedeciclismo



Este año había disputado la Clásica del Huila, competencia en la que terminó en la casilla 36, resultados conseguidos bajo la dirección de Fabián Bernal.



