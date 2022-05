El ciclismo colombiano no pasa por un buen momento, y no es por la falta de triunfos, es por el fallecimiento de la joven promesa Andrés Arévalo, quien se cayó en la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud.

Arévalo hacia parte del equipo IMRD Zipa-Soacha y sufrió una caída cuando la prueba transitada por el sector de El Bolo, Valle del Cauca, en la jornada que terminó en Palmira.



EL TIEMPO habló con Fabián Bernal, el técnico de Arévalo, quien contó detalles del accidente, de los días en la clínica y describió al joven ciclista.

¿Cómo era Andrés?

“Era un muchacho tranquilo, juicioso, dedicado, con mucha disciplina. Llegó a mis manos porque yo trabajaba en el club en el 2017 y a él fue a ver si podía hacer parte del equipo a finales del 2018”, contó Bernal.



Y agregó: “El papá le ha gustado mucho el ciclismo. Ya tenía conocidos en el ciclismo y lo invitaron a montar y dio resultados, por eso lo metimos en el equipo, en el club. Era un pedalista muy completo, iba bien en el plano, en las cronos y subía muy bien”.



Arévalo, que este sábado cumpliría 18 años, terminó el bachillerato hace dos años y Bernal le dijo que lo mejor era hacer un curso de inglés, a la par con los entrenamientos y las competencias.



“Estaba haciendo un curso de inglés, porque hay opciones de salir del país y era una oportunidad de progresar. Terminó el bachillerato hace dos años y le dije que estudiara, ya estaba en un nivel dos”, contó Bernal.



Los entrenamientos de Bernal y sus muchachos son duros, bueno, así es el ciclismo. El DT cuenta que Arévalo era muy interesado en progresar y las prácticas tenían una intensidad de 22 horas semanales.



Fabián Bernal tiene a su cargo cuatro categorías del club de Funza, Cundinamarca, entre ellas una de damas. Cuenta que ahora sin Andrés le queda 15 ciclistas.



“El apoyo es difícil. Tengo que rebuscarme los patrocinadores. Tengo tres fijos y el Instituto de deportes de Funza nos colabora. Ferrecanales J&M, Mantenimiento de Transportes de carga pesada AC y Bicicletería Gity y una empresa de contadores que me ayuda”, precisó.

Andrés Arévalo. Foto: Instagram de Andrés Arévalo



Precisamente, él era el técnico en carretera, en esa Vuelta de la Juventud y contó los detalles de cómo se dio cuenta del accidente.



“Fue algo raro. La etapa ya había pasado los sitios peligrosos, los tres pasos de montaña. Paré un momento el carro, iba con el mecánico. Estábamos entrando a la caravana de los carros cuando se habló por la radio del accidente, de una caída. Nos acercamos al sitio y vimos a Andrés en el piso, vimos la bicicleta de él”, señaló Bernal.



A Arévalo no lo nombraron en el momento de la caída porque no llevaba número en la bicicleta porque se habían cambiado, iba en la de repuesto.



“Llegué al sitio y lo vi en el piso, se trató de parar, pero el golpe en la cabeza fue tan fuerte y convulsionó. Se lo llevaron para la ambulancia. No me monté porque debía de terminar la etapa con los otros muchachos, ellos seguían en competencia”, relató Bernal muy conmocionado.



Una vez terminó la fracción, Fabián Bernal corrió para el hospital, no sin antes buscar los documentos de su pupilo.



“Terminó la etapa, fui a la clínica y entregué los documentos personales de Andrés para que le abrieran la historia clínica. Lo trasladaron a Palma Real y estuvo internado allí hasta que falleció”, contó el DT.

"Se supo que en la cabeza tenía un coágulo de sangre, que su cerebro estaba en mal estado".

TWITTER



En primera instancia, relata Bernal, Arévalo iba para que le hicieran un TAC, pero nadie esperaba que el resultado fuera tan difícil de asimilar.



“Se supo que en la cabeza tenía un coágulo de sangre, que su cerebro estaba en mal estado, pero el médico dijo que lo debían de operar de inmediato y ahí comenzó todo”, precisó.



Desde un principio les dijeron que la salud de Andrés era delicada, que el pronóstico era reservado y que peligraba su vida.



Al saber eso, Bernal se comunicó con la familia del ciclista. Habló con su padre, Joaquín, y comenzó la labor de que se trasladaran de Funza a Palmira.



“Viajaron el mismo día, llegaron a la media noche. Los recogí en el aeropuerto y fuimos al hospital. Los médicos solo le entregan información oficial a la familia”, contó el técnico.

Noticia devastadora

Fabián Bernal siempre supo que la vida de Arévalo dependía de un milagro, pero siempre confió en su recuperación. Le encomendó la salud a Dios, pero la noticia de su muerte fue devastadora.



Bernal, casi entre lágrimas, con la voz apagada, lamentó lo que pasó y relató que desde el comienzo de la Vuelta de la Juventud para Andrés no fue el mejor.



Advirtió que no tuvo suerte, que siempre vivió un percance, hasta el día del fatal accidente.



“Le falló la bicicleta aerodinámica en la contrarreloj y se la cambiamos. En la segunda etapa tuvo un avería, se quedó del grupo principal, le tocó perseguir casi solo y ese día perdió 30 minutos”, señaló el DT.



Fabián Bernal confiaba en que se recuperara para hacer protagonista de la carrera, pero no fue así, Arévalo siguió presentando problemas, se fue al suelo en el mismo sitio en el que murió, en la carrera del 2016, Diego Suta.

Vuelta de la Juventud Foto: Archivo / EL TIEMPO

“Los golpes no fueron tan fuerte, porque seguía en carrera. Se cayó en la misma curva en la que falleció hace unos años Suta y ahí se le rompió el casco. Le pusimos otro, pero no era el mejor”, precisó.



Fabián Bernal relató un momento clave, ese del casco, un elemento tan vital para los ciclistas, que no portarlo es fatal para su integridad.



“Como no tenía el casco de siempre, el que utilizaba, pues un corredor que había salido por límite de tiempo le prestó uno. No era bueno, de eso nos dimos cuenta en el accidente. Sucedió antes de partir la etapa y se lo puso. Así había salido para esa etapa y mire lo que pasó”, contó el técnico.



“Para uno es duro. Lo vi desde pequeño, lo formé, lo llevaba a que cumpliera un sueño, no a una cita con la muerte. Se hacía recocha y él estaba ahí, pero destaco que él era muy calmado y tranquilo”, sentenció Fabián Bernal.



Lisandro Rengifo

Periodista de EL TIEMPO

@lisandroabel