Sergio Higuita, hombre por batir en el Tour Colombia

Faltan dos etapas para la conclusión del Tour Colombia, y a medida que el final se acerca se confirma esa hipótesis lanzada el primer día, luego del resultado de la contrarreloj por equipos en Tunja, sobre 16 km: el Education First tiene el título en el bolsillo.

Sergio Higuita no solo se impuso en la jornada de este viernes, entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo, sobre 177 kilómetros, sino que desplazó del liderato a su compañero Jhonatan Narváez en la última subida de tercera categoría.



Higuita confirmó que es un corredor completo, de carreras de un día y de tres semanas. El antioqueño ocupó el cuarto puesto en la competencia sub-23 del Mundial de Ciclismo del 2019 y en la Vuelta a España ganó una etapa.



Lo que hizo Higuita en la llegada de ayer es impresionante. De atrás para adelante, se llevó a los mejores de la carrera. Uno a uno fue superando a sus rivales y al final venció a Julian Alaphilippe, un experto en llegadas con repechos y para pedalistas hábiles, rápidos.



Si bien el arranque a falta de 4 kilómetros de Richard Carapaz hizo mella en el grupo, los corredores del Education First se jugaron sus cartas. Tenían tres hombres para luchar por la general y defender el liderato de Caicedo, y no solamente ganaron la fracción y conservaron el primer lugar de la general, sino que les aumentaron diferencias a sus contrincantes.



Higuita partió con el mismo tiempo que Caicedo y Martínez, pero luego de su victoria este viernes, pues dejó al ecuatoriano a 13 segundos y a Martínez un segundo más atrás.



De acuerdo con los ciclistas de diferente equipo, y que a Egan lo tiene a 50 segundos, y Carapaz está a una diferencia de un minuto, distancia confortable y manejable para la jornada de este domingo, con llegada en premio de montaña de segunda categoría.

De no haber sido por la desconcentración de Martínez a poco del final –se cayó, aunque pudo conectar más adelante–, Education First podría haber jugado una carta más.



Era una jornada para acercarse al líder, pero sucedió todo lo contrario; Higuita se aleja más, y este sábado, como el primer día, no se ve quién puede despojar al Education First del título.



Este sábado, un día para una escalada y llegada masiva en Zipaquirá, luego de 174 kilómetros, con Juan Molano, Edwin Ávila y Álvaro Hodeg como favoritos.



