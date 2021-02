Análisis: Vuelta a España 2021, como anillo al dedo para escaladores

Este jueves se presentó la edición del 2021 de la Vuelta a España, de 3.336 km, uno de los recorridos más exigentes de los últimos años.

La carrera tendrá 11 salidas y metas inéditas, seis etapas llanas, dos de ellas con final en alto y 11 jornadas de media y alta montaña, además de dos jornadas al reloj.



Las conclusiones del trazado.



1. Como siempre, cómo ha sido tradición, la carrera es muy montañosa, pero en esta ocasión se destaca porque hay subidas inéditas, que obliga a estudiar mucho más el recorrido.



La organización se ha dado a la tarde de ponerle emoción a la carrera y la idea de describir nuevas rutas, altos novedosos, hace parte de esta estrategia.



2. Mal contadas son ocho llegadas en alto, metiendo en ese lote a las metas cortas y con duros repechos, lo que hace exigente el trazado para los ciclistas, por lo que los altos dominarán las emociones de la competencia.



Incluso, hay dos jornadas llanas que terminan en fuertes repechos, un punto más para asegurar que los escaladores tendrán todo a su favor para pelear por el título de la Vuelta este año.





3. Las llegadas inéditas tienen un componente diferente, pues eso obliga a más y mejor planificación por parte de los equipos.



No es lo mismo transitar por carreteras reconocidas, por subidas que los ciclistas conocen como la palma de su mano, que por carreteras que no se conocen, rampas nuevas, que obligan a las escuadras y a los ciclistas a recorrer antes, si es que quieren luchar por el título y no tener sorpresas.



4. Lagos de Covadonga vuelve. La final de la etapa 17 es el comienzo de la parte final de la carrera, en la que los grandes favoritos deberán trazar sus objetivos de ataques para ir minimizando a sus rivales.



Lagos de Covadonga ha sido para el ciclismo colombiano una buena llegada, en la que Luis Herrera, Oliverio Rincón y Nairo Quintana han plasmado sus nombres como ganadores, victorias que les han servido para acomodarse bien en la general.



Esta vez, este mítico alto estará, otra vez, para marcas diferencias. Es una de las llegadas largas, de gran kilometraje y rampas exigentes en las que se puede hacer daño.



Y de ahí en adelante la Vuelta encontrará los finales en alto en El Gamoniteuri, Castro de Herville y la crono final.



5. Las contrarreloj serán dos. Serán 41 kilómetros que de todos modos serán claves para la definición del podio. Esta vez, la organización de la competencia decidió incluir una jornada más al cronómetro en comparación a la edición del 2020.



El año pasado solo tuvo una fracción al reloj, de 33 km, en el arranque de la última semana. Esta vez la Vuelta tendrá una jornada inicial de 8 kilómetros y el último día la de 33,7 km.



Que la crono larga y final esté en la última jornada significa que la organización quiere que la Vuelta se defina hasta el momento final. Esa crono en el día definitivo, pues servirá para acomodar el podio, pues a esa altura de la competencia los tres primeros estarán muy definidos.





