¿El recorte de la etapa de este sábado, desfavorece a Egan?

Solo un puerto. Que la organización haya decidido recortar de 130 a 59 kilómetros la etapa de este sábado, la penúltima del Tour de Francia, no debería afectar a Egan Bernal en su intención de ganar el título. Ya no se subirá al Cormet de Roselend (primera categoría) ni al Cote de Longefoy (segunda categoría) y eso es un alivio para las piernas. Estará él y su escuadra entera para encarar los 33 kilómetros de ascenso a Val Thorens y las fuerzas sí que se necesitan.



(Lea también: El llanto de Egan que hace soñar a todo un país)

Buena subida. El ascenso a Val Thorens es bueno para Egan. Desde un principio, el colombiano había declarado que Los Alpes eran rampas largas, tendidas, con algunos esfuerzos, pero no tanta explosividas como la de los Pirineos. Esta subida es ideal para el colombiano, si es que así deciden atacarlo.



Fugas. Al ser una etapa corta, algunos equipos intentarán salir por el triunfo de etapa, mientras el equipo Ineos llevará la responsabilidad del grupo principal. Serán ellos los que pongan el paso y no permitir que los demás equipos intenten alguna salida, ya no habrá emboscadas. Egan debería rodar tranquilo y si ve que puede salir lo hará, pero las fugas estarán controladas.



Rivales. Es claro decir que quien quiera arrebatarle el triunfo a Egan deberá atacar de cualquier forma, pero en una subida tan larga y exigente, no se cree mucho. Además, los rivales no se han mostrado ofensivos y no es una montaña idónea para poder atacar.



