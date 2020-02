Análisis: Tour Colombia busca el primer líder

La contrarreloj por equipos de 16 kilómetros, la primera etapa del Tour Colombia 2.1, servirá para que los favoritos peleen unos segundos importantes, de cara a la clasificación general final.

Si bien la competencia consta de seis etapas, la verdad es que son dos las que dictarán la sentencia de la prueba y la de este martes es una de ellas.



Bonita será la pelea, sin duda, porque en las carreras cortas, en las que el trazado no es el más duro para sacar diferencias, pues hay que aprovechar los días en los que se pueden marcar distancias, así sean cortas. Segundos son segundos.



Hay que tener en cuenta que se compite en Tunja, que este Tour Colombia tiene un recorrido por encima de los 2.500 metros de altura, por lo que los ciclistas que se comportan mejor en esta clase de clima, pues se sentirán como en casa.



La crono de 16 kilómetros será la primera gran batalla. Se arranca de 2.700 metros sobre el nivel del mar en la capital boyacense y se termina en el mismo sitio de partida.



La carretera comienza a empinarse en el kilómetro cinco y ese ligero ascenso irá hasta el km 9. Luego, durante los dos kilómetros siguientes hay un descenso para llegar al km 12, desde donde se enrumba hacia la meta.

Ciclismo. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE



Es una etapa para especialistas y cuatro son los equipos que pueden pelearla y salirse con la suya.



Y el primero en el listado es el Education First, de Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez y Tejay van Garderen. Urán se defiende, aunque viene de una larga recuperación no estará al ciento por ciento de sus condiciones.



Sin embargo, la escuadra cuenta con Martínez, quien viene de ganar el título de los nacionales de ruta contrarreloj y fue bronce en la competencia de fondo. Van Garderen no desentona, al contrario, da una mano gigante.



El año pasado, en Medellín, EF fue el triunfador y Urán fue el líder. Deceuninck-Quick Step será su principal enemigo, y cuenta con fuertes ciclistas para estos esfuerzos: Julian Alaphilippe, Álvaro Hodeg y Bob Jungels.



Ineos tendrá a Egan Bernal, Sebastián Henao y Jhontanan Narváez, que fueron tercero el año pasado en la crono, tras perder por solo 10 segundos con Education First.



Del resto, pues hay que mencionar al Team Medellín, que se ha caracterizado por tener ciclistas que manejan bien estos tramos. Los dirigidos por José Julián Velásquez tienen en su grupo a Oscar Sevilla y a Fabio Duarte, que se defienden de la mejor manera en estos esfuerzos.



