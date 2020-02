Análisis: Tour Colombia: dos etapas claves para conocer al campeón

Las dos ediciones anteriores del Tour Colombia han sido parecidas y la de este 2020 no cambiará mucho.

Y lo decimos porque el título se definirá en dos etapas: la primera y la última. Este martes el Tour arrancará con una contrarreloj por equipos de 16 kilómetros, en la que debe comenzar a quitarse segundos importantes entre los favoritos.



Tal y como pasó en el 2019, el equipo Education First, de Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez y Tejay van Garderen, es el favorito.



Urán va bien, aunque reaparece de la lesión que lo retiró de la Vuelta a España; Martínez es el que mejor anda, fue campeón nacional al crono y bronce en ruta, y Van Garderen no desentona. Deceuninck-Quick Step será su enemigo, pues de los seis ciclistas que corren este año tres repiten: Julian Alaphilippe, Álvaro Hodeg y Bob Jungels.



Ineos cuenta con Egan Bernal, Sebastián Henao y Jhontanan Narváez, que también

fueron terceros en el 2019 a 10 segundos de los ganadores. De estos tres equipos saldrá el primer líder de la carrera.

Tour Colombia. Foto: Twitter



El Tour Colombia entrará en una zona para especialistas al embalaje, con llegadas en Duitama y Sogamoso para la pelea de los más veloces de la prueba, para disputar, el viernes, una etapa de media montaña y con un final de tercera categoría en Santa Rosa de Viterbo.



La última subida no es tan larga ni tan dura, pero servirá para que los primeros de la general peleen no solo por sacar alguna diferencia, sino por las bonificaciones que hay en meta de 10, 6 y cuatro segundos.



Luego de la quinta etapa con final en Zipaquirá, en la que los embaladores tienen la última opción de luchar por el triunfo parcial, la carrera entra en la recta final con la fracción entre ese municipio de Cundinamarca y El Verjón, la segunda jornada clave y con final en alto.

El tema de este ascenso, y de toda la carrera, es la altura. No más en El Verjón se termina a 3.290 metros del nivel del mar. FACEBOOK

TWITTER



El Verjón es una subida de 9,5 kilómetros, según la convocatoria oficial, de segunda categoría, con rampas promedio de inclinación del 4,5 por ciento y las máximas del 12.



El tema de este ascenso, y de toda la carrera, es la altura. No más en El Verjón se termina a 3.290 metros del nivel del mar, por lo que los corredores que viven y se han entrenado en condiciones por encima de los 2.000 metros de altura tendrán más opciones de obtener el triunfo.



El ramillete de favoritos es mucho y en estas carreras cortas, de solo seis etapas, pues la general se decantará hasta el último día, debido al trazado del día.





Bernal no solo llevará el número uno en su espalda, sino que es el principal favorito, aunque la caída del domingo pasado en la ruta de los Nacionales de ciclismo le puede pasar factura.



En el Ineos la otra carta era Iván Sosa, pero también se cayó y se fracturó un pulgar, por lo que la escuadra inglesa parece diezmada, pero tiene a un hombre que será clave: Jhonatan Narváez, un ecuatoriano que sabe correr en Colombia y en altura.



Alaphilippe será animador, pero le pesará el tema de no competir a nivel del mar, por eso su escuadra viene a ganar etapas con él y con el embalador colombiano, Álvaro Hodeg.



Ojo, Movistar cuenta con dos jóvenes escaladores: Juan Diego Alba y Éiner Rubio, que si llegan con piernas hay que tenerlos en cuenta. Son jóvenes y arriesgados.



Fabio Aru es la figura del UAE Emirates, que viene a buscar protagonismo y triunfos de etapa. No más.



Urán y su combo tendrán mucho que decir. Sin duda, es el equipo a batir. Higuita es el campeón nacional de ruta, Martínez llega al Tour Colombia con sus dos metales de los Nacionales, desde hace días está concentrado en Boyacá, sube bien, aunque en El Verjón pierde con ciclistas que son mucho más fuertes en la escalada.

Fabio Aru Foto: Bettini Photos / UAE Emirates Press Service.



El Education First tiene una carta tapada: Jonathan Caicedo, de Ecuador, quien ganó la Vuelta a Colombia del 2018, un ciclista que si está bien no tendrá problemas para pedalear por encima de los 2.000 metros de altura.



El DT del equipo, Juan Manuel Gárate, respira tranquilo, pero no confiado, tiene con qué ganar la carrera. No se puede quejar.



Los equipos restantes van a pelear por las migajas. Miguel Flórez ganó una etapa en la Vuelta a San Juan, escala bien y puede destacarse, pero en las 12 jornadas de las dos ediciones anteriores de la prueba solo se han registrado victorias de ciclistas del World Tour, un dato igual cuando se ve la general, por lo que será difícil que alguien de ellos gane. Esa sería la gran noticia.



