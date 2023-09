El ciclismo colombiano la tiene difícil para volver a pelear un podio en una competencia de tres semanas, eso ya se ha dicho, por lo que a la hora de hacer el balance de la actuación en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España de este año no podemos hablar de una excelente figuración.

La situación, como se ha venido analizando, no es la mejor. El presente tiene un gran hueco que se espera que se llene rápido. Los ciclistas que peleaban los títulos en las clasificaciones no están y los que hacen el proceso y no tienen las mismas condiciones de los supermonstruos.

(Santiago Buitrago libra 10 premios de montaña y salva el ‘Top’ 10 de la Vuelta a España)(Primoz Roglic: su mujer 'patea la lonchera' y estalla contra el equipo Jumbo Visma)

Razones poderosas

Egan Bernal viene de un fuerte accidente en enero del 2022 que casi le cuesta la vida, trata de buscar el mejor golpe de pedal posible y se ha dado cuenta de que no la tiene fácil. Pasó de ser líder a trabajar para sus compañeros en el equipo Ineos, a eso lo llevan, eso hace.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal en la Vuelta España 2023. Foto: Manuel Bruque. EFE

Sin Nairo Quintana, que sigue sin equipo, ni Miguel Ángel López, suspendido provisionalmente porque su nombre figura en un juzgado de Cáceres (España), que investiga la trama de dopaje Operación Ilex, y con Rigoberto Urán quemando sus últimos cartuchos era bien complicado que se peleara por los podios.

Lo que se hizo

Este año, diez pedalistas colombianos han tomado parte en las tres grandes, de ellos, cuatro han hecho doblete. Santiago Buitrago y Einer Rubio fueron al Giro y terminan este domingo en La Vuelta. Bernal finaliza en España y estuvo en el Tour, Urán comenzó en el Giro y fue a Francia.



Los otros dos que corrieron grandes en la temporada fueron Fernando Gaviria, que fue al Giro, y Juan Sebastián Molano, que acaba la Vuelta a España. Daniel Martínez fue al Tour, pero no cumplió, tal vez es el que queda más en deuda.



Diego Camargo está en La Vuelta, al igual que Sergio Higuita, y Harold Tejada fue el mejor del país en el Tour, casilla 34.



Los resultados en el Giro fueron los mejores. Buitrago ganó la etapa que terminó en Tres Cimas de Lavaredo y fue 13 en la general. Rubio terminó de 11 y se impuso en la jornada que acabó en Crans.

La imagen del día 🙌🇨🇴



¡Einer Rubio y su triunfo en la Etapa 13 del Giro de Italia! pic.twitter.com/soSyjLA3bZ — Bolavip Colombia (@BolavipCo) May 19, 2023

En el Tour estuvo el bache, pues no se logró un triunfo parcial, algo que no se da desde que ‘Supermán’ López se impuso en el Col de la Loze en el 2020, y el mejor fue Tejada, 34, lejos, muy lejos.



Madrid vivirá una fiesta hoy, cuando sea el escenario de la última etapa de La Vuelta, en la que Molano brilló con la victoria de etapa en Zaragoza.



El corredor de Paipa, Boyacá, ajustó su segundo triunfo en la prueba, luego de haber ganado el año pasado en la etapa final.

#LaVuelta23 | 🚴🏻‍♂️🇨🇴🏆🇪🇸 ¡VICTORIA COLOMBIA! ¡VICTORIA DEL REY! Sebastián Molano GANÓ la etapa 1️⃣2️⃣ de la Vuelta a España 2023 🚴🏻‍♂️🇨🇴🏆🔥



🚴🏻‍♂️🇨🇴🏆🔥 ¡VAMOOOS REY MOLANO! 🚴🏻‍♂️🇨🇴🏆☕️🇪🇸



📺©️ @eurosport pic.twitter.com/b82yhVHUlL — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) September 7, 2023



Buitrago, por fin, consiguió el objetivo de terminar entre los 10 primeros, fin que no pudo alcanzar en el Giro, cuando acabó de 13.



Rubio en España quería ganar una etapa y tratar de entrar en los 10 de la general, pero le fue imposible. Primero, estuvo al servicio de Enric Mas, y luego, las fuerzas no lo acompañaron y no remató de la mejor manera.

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Buitrago. Foto: EFE



No fue un buen año del país en las pruebas de tres semanas si se compara con lo que se venía haciendo.



Colombia debe acostumbrarse a que, por ahora, los retos no son tan altos como cuando estaba Bernal en su mejor forma, y Nairo y López luchaban por las generales.



Ganar etapas y pelear entrada al top 10 es lo que se busca, mientras Buitrago y Rubio, que han demostrado sus progresos, suben sus acciones, pero claramente ninguno de ellos es Bernal ni Nairo.

(Vea el espectacular golazo del colombiano Jhon Jader Durán en la Liga Premier)