Fernando Gaviria: 735 días sin ganar en el Giro de Italia

El país ya está celebrando con Egan Bernal en lo más alto de la general, pero la expectativa de ver a Fernando Gaviria ganando de nuevo en el Giro de Italia sigue ahí. A pesar de ir en blanco este año, Gaviria fue uno de los colombianos más ganadores en 2020 con seis victorias. La última, hace ocho meses en el Giro de la Toscana.



Transcurrida la décima etapa del Giro de Italia 2021, el colombiano y el UAE Team Emirates tuvieron su sexta oportunidad para conseguir una victoria en las etapas llanas y de nuevo se fueron con las manos vacías tras la llegada del colombiano de segundo en Foligno, después de Peter Sagan.



Primero fue en la segunda etapa, una descoordinación del tren de ataque del Emirates donde Sebastián Molano termina interrumpiendo sin intención el intento de Gaviria, quien terminó golpeando las vallas y sin posibilidades de ganar.

Esprint en la etapa 10 del Giro. Foto: AFP

Sobre el desempeño del Emirates, Leonardo Duque, ex ciclista colombiano, le dijo a EL TIEMPO que “tienen un problema de descoordinación que se ve desde afuera, pero uno no sabe qué puede haber pasado adentro. Es muy complicado juzgar desde afuera. Tienen que tratar de estar juntos los 3 (Gaviria, Molano y Richeze), pero decirlo es más fácil que hacerlo”.



En la tercera etapa Gaviria no llegó a disputar el esprint que ganó Taco van der Hoorn, en la quinta se le zafó el pedal y tampoco estuvo en la disputa de etapa que a la postre ganó Caleb Ewan. Mismo escenario de la séptima etapa, ganó Ewan y Gaviria entró en la sexta posición.



Para la octava fracción las cosas fueron diferentes. El sábado, Gaviria intentó buscar protagonismo desde lejos en la fuga y puntuar en la clasificación por puntos del Giro, la lucha por la camiseta ciclamino que hoy porta Peter Sagan. Pero, a 38 kms de meta, en el descenso, se cayó y el golpe fue considerable. Aun así, ensangrentado, terminó noveno en la etapa.



Luis Fernando Saldarriaga, técnico de ciclismo, afirmó sobre el cambio de estrategia de Gaviria que “no era la llegada para él. No veo coherencia en sus acciones. Un día esprint corto, otro día es medio, después en la escapada. A él lo conocemos como esprínter, cuando no está claro su enfoque dentro del equipo, no se ve su trabajo. El equipo llega aislado, no se ve sólido, esperando a los demás. Uno no puede hacer una etapa de 200 kms solo”.



Durante toda la carrera Gaviria ha estado ahí. A pesar de no ganar, siempre ha estado cerca de la disputa por la etapa, le ha faltado muy poco. Ayer, en la décima etapa, se les vió mucho mejor. El Bora marcó un ritmo imponente que, sumado a los subidas del recorrido, terminaron dejando fuera de la disputa de etapa a velocistas como Groenewegem y Merlier.



El Emirates llegó al remate de etapa con Molano y Gaviria bien ubicados, pero sin Richeze. Sebastián Molano ejecutó un muy buen lanzamiento que fue respondido por Sagan, quien despegó rumbo a meta con Gaviria a su rueda, un capítulo más entre dos de los mejores esprínters del planeta.



Cuando Fernando quiso atacar al tres veces campeón del mundo en los últimos metros, este último tomó el mismo camino de Gaviria y lo dejó sin opciones ganando la etapa. La primera victoria de Sagan en este Giro y tercera de la temporada.



Ya sin un rival directo como Ewan, quien se retiró de la carrera después de ganar dos etapas, el Emirates ha venido mejorando de manera progresiva. Gaviria se ha visto bien y con hambre de ganar en un Giro que hoy entró en su primer día de descanso.



“Sagan estuvo muy fuerte al final y hoy se merecía la victoria. Mi condición es buena, pero como velocista es difícil decir que estás muy contento con una actuación a menos que ganes. Estoy contento de estar cada vez más cerca, mi condición es buena y tengo hambre de conseguir esa victoria en la segunda semana”, expresó Gaviria en la llegada de la décima etapa.



Hugo Caro JiménezRedactor de Deportes

En Twitter: @HugoCaroJ

