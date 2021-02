¿Qué le espera a Nairo en el Tour de Francia?

La organización del Tour de Francia confirmó es que jueves la invitación para la edición de 2021 al equipo francés Arkea-Samsic, en el que militan los colombianos Nairo Quintana, su hermano, Dáyer, Miguel Flórez y Wínner Anacona.

La prueba, que arrancara el 6 de junio y terminará el 18 de julio, será la octava participación de Nairo, que en tres ocasiones ha sido podio. ¿Qué le será esta vez?



1. Revancha. El ciclista colombiano completó cuatro ediciones del Tour sin conocer el podio. En dos de ellas, 2018 y 2018, se metió dentro de los diez mejores de la general. La última vez que fue podio fue en el 2016, cuando terminó de tercero, detrás de Chris Froome y Romain Bardet.



Su estatus le da la opción de volver y hacer una gran carrera, de tomarse revancha de lo que le viene pasando en los últimos años. Quintana no ha estado con los mejores en las jornadas definitivas y en el 2020 las caídas lo llevaron a cumplir la meta de terminar y no retirarse.



2. Mal recorrido. Para Nairo, como para los demás escaladores, el recorrido de este año del Tour no es el más favorable. Con solo tres llegadas en alto, pues eso hace que el boyacense pierda las opciones de ser protagonista.



Además, tendrá dos etapas contrarreloj, la primera en Laval y la segunda en Saint-Emilion, para sumar un total de 58 kilómetros entre las dos, en una edición que arrancará desde Brest, en Bretaña, el 26 de junio, en una clara ruta que no es conveniente para él.

3. ¿Fuerte equipo? Areka-Samsic no es el elenco fuerte, pero para el Tour se necesita llegar bien. Es clave tener buenos compañeros, pero ya sabemos que Tadej Pogacar ganó la competencia en el 2020 cara a cara con Primoz Roglic y los demás rivales en la montaña sin ayuda de sus coequiperos.



Su hermano, Dáyer, Anacona y ahora Flórez, a quien le llevan para ayudarle en la montaña, serán sus principales colaboradores, pero los dos primeros no han encontrado el golpe de pedal para hacerlo en las carreras anteriores.



4. Depende del Giro. El rendimiento de Nairo Quintana en el Tour dependerá de si es invitado al Giro de Italia. En Europa se maneja esa opción, que aumenta, tras el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI) de permitir un equipo más.



Nairo y el Arkea quieren ir al Giro, saben que es una competencia montañosa, en la que el colombiano ya figuró en el primer cajón del podio en el 2014 y en el segundo, detrás de Tom Dumoulin, en el 2017.



De acuerdo a eso los objetivos podrían cambiar, si se va al Giro, el recorrido conviene y los rivales no son tan fuertes, pues veríamos a un Nairo más inclinado por ser protagonista en Italia.



5. Su forma. La estadística es clara y Nairo Quintana no ha sido el corredor de los primeros años, pero eso no quiere decir que esté impedido para volver a ganar una carrera. ¿Ya está bien de las rodillas?



Este 2021 es una buna oportunidad para que demuestre de qué está hecho, para que retome su buen nivel y obtenga victorias. No se ve tan posible que haga eso en el Tour de Franca, pues sus rivales han estado mucho más fuertes que él.



El Tour es la carrera para mostrarse, y él lo sabe. Ganar una etapa para el Arekea sería fantástico y ni qué decir un podio, aunque eso se vea lejano por las condiciones que Nairo ha mostrado en los últimos años.



