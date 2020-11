Análisis: ‘Supermán’ no la tiene fácil en Movistar, ¿buena elección?

La llegada del colombiano Miguel Ángel López al equipo Movistar ha levantado toda serie de comentarios en el mundo del ciclismo. La noticia era un secreto a voces, pero se confirmó y se hizo el anuncio oficial.

El nuevo proyecto de López tiene sus altas y sus bajas. Varios lo señalan como el sucesor de Nairo Quintana en la escuadra telefónica y eso es lo primero que hay que aclarar, no es su reemplazo, él hará su propio camino.



No lo es porque, primero, será difícil, por no decir imposible, que conseguirá lo mismo que su compatriota, y segundo, porque no tiene el mismo potencial de Quintana.



López debe ganarse su lugar en el equipo. Es un corredor de cartel, que ha hecho podio en el Giro de Italia, Vuelta a España y se quedó con la etapa reina del Tour de Francia este año, pero eso no le asegura ese rótulo de único líder.



Enric Mas, por el podio en la Vuelta a España del 2018 y el top cinco en Tour y la Vuelta este 2020, pues, se ha ganado su puesto en el grupo. Además, es español.



Y en la escuadra estará Alejandro Valverde, que si bien está entrado en edad, sigue siendo un referente en el Movistar. Con ellos dos, para un solo dato, pierde en el esfuerzo en la contrarreloj, así que no será fácil.



López tiene cómo ganarse ese lugar, sin duda; además, hay carreras para que se distribuyan los trabajos de cada uno, pero el que llega pone, así que debe ganarse su puesto con actuaciones sobresalientes, las mismas que no ha tenido, hablando de las tres grandes, desde el 2018.



Por eso llegar a decir que es que le tienen bronca, que le imponen por encima de él a más corredores no tiene sentido.



Así como le pasó a Nairo, si a López le rinde, consigue los resultados que de él esperan. No hay duda de que le trabajarán, que será el hombre a batir, el responsable de sacar la cara por el grupo.



Mientras eso no suceda deberán buscar otras alternativas, no le pueden apuntar todo a un ciclista que no responde.



En la carretera, el pedalista boyacense tiene que tapar bocas, las mismas que lo critican, tras sus declaraciones del año pasado en la Vuelta a España, cuando se refirió a los ciclistas del Movistar como “los mismos tontos que hacen estas cosas. Es su forma y su manera de actuar”, tras un ataque de la escuadra cuando se presentó una caída.

Já que hoje a notícia do dia foi a ida de @SupermanlopezN para a @Movistar_Team, eis aqui a vitória dele na etapa 17 do @LeTour 2020. Final em Col de la Loze e narração de @mario_sabato. pic.twitter.com/0mA6vvacYq — País do Ciclismo (@DoCiclismo) November 25, 2020



Eso da pie para pensar que ojalá trabaje para correr con cabeza fría, para que no vuelvan a ocurrir casos como el señalado o cuando se bajó de la bicicleta a darle un coscorrón a un aficionado que se le atravesó en el Giro del 2019.



A favor de él hay que decir que llega a un equipo que conoce al ciclista colombiano, sabe manejarlos, sacarles el mejor provecho.



Eusebio Unzué ha tenido un buen número, siempre ha creído en el talento y a López se le puede explotar. Después de esa salida en falso en la Vuelta del 2019, que lo tengan en cuenta y le ofrezcan un contrato, pues, significa que creen en sus condiciones y que lo quieren para cosas grandes y deberá ajustarse a los requisitos.

Supermán es un deportista que puede aspirar a pelear un podio de una grande, ganarla dependerá del recorrido y de sus rivales.



Lo que es claro es que si se enfrenta con los mejores como Egan Bernal, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, por nombrar solo tres, perderá, no tendrá oportunidad de obtener la victoria en un Tour, Giro o Vuelta.



En esas pruebas se podría dedicar a buscar un lugar dentro de los cinco mejores y ganar etapas. Está para ser protagonista.



Las carreras de una semana podrían estar en sus planes, ya ha ganado la Vuelta a Suiza y la Vuelta a Cataluña, por lo que apuntarse a eso sería ideal, sin dejar de lado las de tres semanas.



Movistar se apunta a un corredor que es espectáculo, con el que puede aspirar a recuperar protagonismo; solo falta que él cumpla.



