Análisis: La ‘angustia existencial’ hace frenar a Dumoulin

El 15 de mayo del 2019 comenzó el calvario para Tom Dumoulin, que sorprendió al anunciar su retiro parcial del ciclismo, cuando hacía parte de la concentración del equipo Jumbo Visma, un bombazo para el pelotón mundial.



Ese día abandonó en el Giro de Italia, título que defendía, tras haber ganado un año antes, cuando dejó sembrado en el segundo cajón del podio al colombiano Nairo Quintana.



Dumoulin se cayó un día antes de irse de la carrera ‘rosa’, se fue con la rodilla izquierda destrozada. Llegó a su casa, comenzó a preparar la segunda parte de la temporada, volvió en el Critérium Dauphiné, pero tuvo que bajarse de la bicicleta porque no se encontraba bien de su problema de salud, la rodilla no dejaba de dolerle.



Luego se conoció su llegada al Jumbo Visma, equipo que se armó para ganar las grandes, y al lado de Primoz Roglic y Steven Kruijswijk intentó volver a ser el corredor triunfador de antes, pero no fue así.



Estuvo a la sombra de Roglic, en condición de gregario, lo que para un líder de su categoría no se ve bien. El holandés, de 30 años, no pudo volver a ser el que era. Su última victoria fue el 28 de julio del 2018, al ganar la crono del Tour de Francia. ¡Hace dos años y siete meses!



Ese mismo año ocupó el último podio, al escoltar en la general de la competencia francesa a Geraint Thomas, pero de ahí para adelante Dumoulin fue otro ciclista, otra persona.



Sus seguidores, y hasta él mismo, no se sentían bien, no podían creer que Dumoulin pusiera paso en un grupo, bajara al carro por comida y caramañolas para su líder, Roglic, pues tenía todas las condiciones para ser el capitán. Su cabeza no pudo más, la presión le ganó el embalaje y tomó la decisión de irse, tras su ‘angustia existencial’.



Dijo que iba a poner en orden su vida. Analizará si regresa o no, pero lo cierto es que si se demora mucho en eso, lo más probable es que no vuelva por el camino ganador, pues mientras él se dedica a reflexionar, sus rivales seguirán entrenando, compitiendo, y eso le generará perder la ruta, la misma que no encuentra desde el 2018.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel​