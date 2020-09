Análisis: las opciones de López para defender el podio en la crono

Será un día especial, tanto para Miguel Ángel López como para el ciclismo colombiano y para el Tour de Francia, que se alistan para vivir una memorable etapa, la contrarreloj de 36 kilómetros, con final en alto, con la que se acomodará el podio de la prueba para terminar el domingo en París.

López no es un hombre experto en estas lides. El reloj no es su mejor aliado, pero ha mejorado, en los últimos años si bien ha cedido tiempo con los expertos, pues ha trabajo con su equipo, Astana, en busca de minimizar la pérdidas.



La crono del Tour es una buena opción para probarlo, si la labor en la bicicleta de contrarreloj ha dado sus frutos, porque defender ese tercer lugar en la general de la mejor carrera de ciclismo del mundo es el objetivo.



López está a 1 min 27 s de Primoz Roglic, el líder, y a solo 30 s de Tadej Pogacar, pero ellos sí que son especialistas y en el papel será difícil pelearles.



El tema contra Pogacar se puede tocar, ojo, porque solo separan al colombiano del esloveno 20 segundos, y en cualquier caso se podía acercar, más cuando Pogacar no termina bien de fuerzas el Tour, mientras que López, sí. Es una opción.

Tadej Pogacar (izq.) y Primoz Roglic, segundo y primero en el Tour de Francia. Foto: EFE

Tiene que cuidarse de Richie Porte, cuarto a 1 min 39 s de él, mientras que Mikel anda está un poco más lejos, a 2 min 01 s.



El pedalista boyacense, este año, solo ha tomado parte en una etapa de esta clase. Lo hizo en la Vuelta al Algarve en Portugal, antes de la suspensión de las carreras por culpa del nuevo coronavirus.



Esa vez perdió 38 segundos con Remco Evenepoel en 20 km, 1,9 segundos por kilómetros. En la prueba no estuvieron ni Porte, ni Landa.



El año pasado, ‘Supermán’ López corrió la Vuelta a España y en la jornada al reloj de 36 km cedió dos minutos con el ganador, Roglic, es decir, perdió 3,3 segundos por kilómetro.



Y en el Giro de Italia, el boyacense disputó la contrarreloj de 17 km ganada por Chad Haga, con quien perdió 1 m in 20 s. Además, Roglic lo superó por 26 s y Landa le ganó pro 23 s.



París-Niza también tuvo crono, fue de 25 km y allí López cedió 1 min 23 con Simon Yates, igual, perdió 3,3 segundos por kilómetros.



La última vez que López se vio cara a cara con Porte en una contrarreloj fue en la Vuelta a España del 2018. En esa ocasión, el líder del Astana perdió con Rohan Dennis 2 min 19 s, mientras que el australiano cedió 4 min 14 s, pero es un antecedente viejo en un año en el que Porte no estuvo bien.



Porte, en esta temporada, perdió 34 s con Kragh Anderson en la etapa crono de 15 kilómetros en la París-Niza y el año pasado en el Tour de Francia fue quinto, a 45 s de Julian Alaphilippe, en la fracción al reloj de 27 km. Es claro que el corredor del Trek va mejor que López, pero la renta del colombiano es el dolor de cabeza.



Landa, este año, perdió 58 s con Dylan Tenus, ganador de la fracción al reloj sobre 15 km en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Sus antecedentes no son los mejores.



Lo más importante es que Miguel Ángel López se tiene confianza. Sabe que no es su terreno, pero entiende que ha mejorado, eso lo dicen sus entrenamientos.

Rigoberto Urán, a conservar su puesto en el grupo delos diez mejores del Tour. Foto: EFE

“Hay confianza, mentalidad positiva y hemos hecho trabajos encima de la bicicleta de crono. Nos hemos dado cuenta que se ha mejorado, pues nos hemos medido contra grandes exponentes como Rohan Dennis”, dijo.



Con estos antecedentes, es claro que la diferencia de López sobre Porte y Landa no lo condena, al contrario, a pesar de no ser la contrarreloj su especialidad, tiene a favor la diferencia sobre los dos y que la jornada termina en alto, con 5,5 km de ascenso en los que recuperará algo de lo que pierda en los 30 km llanos de la jornada.



Por otra parte, Rigoberto Urán se juega su puesto dentro de los 10. El colombiano es octavo a 6 min 05 de Roglic, pero tiene a Adam Yates asolo a 10 s, a Enric Mas a 1 min 46 s y Landa está más arriba, con la esperanza de avanzar.



Urán podría ir por el puesto de Yates y Landa, pero con Mas es parejo. Sin embargo, el problema que tiene es Tom Dumoulin, noveno a 1 min 19 s del antioqueño, a quien le puede ganar.



Urán podrá quedar dentro de los 10 mejores del Tour, incluso, ir por la sexta casilla, y como mínimo conservar la octava casilla, en una jornada en la que pueden presentarse dos luchas: una por la etapa y otra por la general.

