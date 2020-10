Análisis: ¿Qué opciones tienen los colombianos en el Giro de Italia?

El ciclismo colombiano afronta otro duro reto desde este sábado: el Giro de Italia 2020, una competencia que se hará en el segundo semestre, tras el loco calendario que dejó el nuevo coronavirus en el mundo.

Serán 3.494 kilómetros, 21 etapas, tres de ellas contrarreloj individual, cinco metas en alto y un trono vacío, tras la ausencia del ecuatoriano Ríchard Carapaz, que no tomará parte con su equipo neos en esta edición de la competencia.



Le puede interesar: (Uno a uno: los colombianos en el Giro de Italia)



Esta vez el Giro de Italia presenta un trazado y un lote de ciclistas, que da para pensar que los ciclistas jóvenes no tendrán nada que hacer frente a los más veteranos, que llegan con las mayores opciones de pelear el título.



Vincenzo Nibali, Simon Yates, Geraint Thomas, Jakob Fuglsang tiene las de ganar en el previo de la competencia, que tendrá a la covid-19 y al clima a sus principales enemigos.



El virus no ha parado y Europa vive momentos complicados, pero a eso hay que sumarle que en octubre el clima en Italia es complicado, llega el frío, la nieve y la lluvia, que podrían dar al traste con la realización de algunas etapas claves.



Y dentro del grupo de ciclistas viajarán siete colombianos, cada uno con su labor apuntada en el cuaderno de ruta, pero que esta vez pasa por el protagonismo, por la opción de ganar etapas y no por la pelea por la general.



Si bien Miguel Ángel López (Astana) llega a una carrera en la que ya fue tercero en el 2018, pues su tarea esta vez será bien distinta: ayudarle a Fuglsang.



López viene de un buen Tour, en el que perdió la opción en la contrarreloj de quedar en el podio y se vio relegado a la sexta casilla.



Será la última competencia que haga con la escuadra kazaja y colaborarle a Fuglsang le daría la opción de ir por una victoria parcial, aunque ha tenido muy poco tiempo de recuperación después de su gran esfuerzo en el Tour.

Astana corre el Giro con dos colombianos: Miguel López y Rodrigo Contreras. Foto: AFP



Quizás Fernando Gaviria (UAE Emirates) es el que tiene mejores opciones de disputar victorias parciales. El embalador colombiano viene de ganar el Giro de la Toscana, este año cuenta con cinco triunfos que le pueden dar alas para llegar a la disputa de las jornadas llanas.



Gaviria tendrá un compatriota como aliado en esos remates: Juan Sebastián Molano, que hace su segundo Giro y que está para colaborarle a su líder.



En ese orden también contará Álvaro Hodeg (Deceuninck Quick-Step), quien será el encargado de disputar para su equipo las etapas planas, las llegadas masivas. Sin embargo, ninguno de los dos la tendrá fácil, pues se enfrentará a gente fuerte en esos tramos como Arnaud Demare, Elia Viviani y Peter Sagan.



Luego de estos tres colombianos, pues vienen ciclistas que tratarán de buscar su protagonismo. Se estrenan en la prueba, además de Hodeg, el escalador el Movistar, Éiner Rubio, que se puede lucir en la montaña.



Le puede interesar (Los grandes favoritos al título del Giro de Italia)



Hace su primer Giro Rodrigo Contreras, que llegó a última hora, luego de que dos de sus compañeros estuvieran en contacto con personas positivas por la covid-19 y fueron sustituidos el miércoles en el Astana. Contreras va bien al reloj.



Jhonatan Restrepo tiene experiencia en carreras de tres semanas. El ciclista de Androni corrió la Vuelta a España, pero hace su primera aparición en el Giro. Una escapada y pensar en la victoria de lejos, su misión.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel