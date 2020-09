Análisis: Las conclusiones de los colombianos en el Tour de Francia

El Tour de Francia se acabó con el título para el esloveno, Tadej Pogacar, el segundo puesto para Primoz Roglic y el tercero para Richie Porte, mientras que el ciclismo colombiano acabó con un sexto puesto de Miguel López y el octavo de Rigoberto Urán. Las conclusiones de la actuación.

1. Dos en el ‘top’ 10. Miguel Ángel López terminó en la sexta casilla y Rigoberto Urán en la octava, los mejores colombianos en este Tour de Francia.



López, hasta antes de la crono, estuvo de tercero y ganó una etapa, en al Col de la Loze, pero tuvo su día malo, no respondió a las expectativas y no solamente perdió la opción del podio sino que cayó mucho más abajo.



El boyacense asumió el liderato de la legión extranjera, tras el retiro de Egan Bernal, la pérdida de tiempo de Nairo Quintana y de Urán, pero le pesó la responsabilidad, la cabeza y las piernas, porque no tuvo con qué rematar la carrera. Tuvo el tercer puesto en sus manos, pero lo dejó ir. Es su primer Tour y esa actuación es válida, pero pudo ser mejor.

Rigoberto Urán, a conservar su puesto en el grupo delos diez mejores del Tour. Foto: EFE

Urán demostró su profesionalismo. Hace un año su familia le decía que se retirara, pero no lo hizo, se paró del fuerte golpe en la Vuelta a España, volvió, aplicó esa buena dosis de veteranía, de preparó de la mejor manera e hizo una competencia muy buena.



Le faltó algo en el remate, pero dejó claro que vale mucho su experiencia y hay que reconocerle la capacidad de sufrimiento que tiene y su profesionalismo. El mejor colombiano en el Tour, así López lo supere en la general.



2. Las dos etapas. López y Daniel Martínez estuvieron en el marcador. El ciclista boyacense se impuso en el Col de Loze, el miércoles pasado, y ajustó la victoria 22 del Tour para el ciclismo colombiano.



Martínez, por su parte, llegó a la carrera ilusionado y con las alas que le dio el título en el Criterium Dauphiné, pero una caída en la segunda etapa dio al traste con sus aspiraciones de hacer una buena general.

El ciclista del Education First siguió el carrera, poco a poco se recuperó, le dio una mano a Urán en las etapas para mantenerlo dentro de los 10 mejores de la general, cumplió y fue por lo suyo.



La victoria de etapa en Puy Mary es un justo premio a él, a la lucha que le tocó lidiar con el retiro y por un equipo que con el título en el Dauphiné, esta victoria de etapa de Martínez y el octavo puesto en la general de Urán salvó el año.



4. Egan y Nairo. Eran las dos figuras de Colombia. Con Bernal se defendía el título y con Nairo se tenían aspiraciones de victorias parciales y un lugar dentro delos cinco, pero ni lo uno, ni lo otro.



Egan Bernal se retiró debido a los dolores de espalda, la fatiga le llegó en el momento inesperado y eso le ganó la etapa. Su ida del Tour por la puerta de atrás dejó al ciclismo colombiano sin ninguna opción de ganar la prueba y de pelear por el podio de frente.

Egan Bernal cedió más tiempo en la general. Foto: EFE

Hoy, Egan es el único ciclista colombiano capaz de pelear la general de las tres grandes.



Nairo, como ya se ha dicho, los golpes lo llevaron a despedirse de los primeros puesto, terminó atrás en la clasificación y por primera vez en la historia quedó fuera de los 12 primeros de la general.



Sí, es el mejor ciclista colombiano de la historia, eso lo dicen los resultados, pero su presente no es el mejor. Desde el 2017, cuando hizo segundo en el Giro de Italia detrás de Tom Dumoulin, el boyacense no ha vuelto a pelear un podio en una competencia grande, y debido a las heridas, tras las caídas, tampoco pudo esta vez.



5. Se esperaba más. Muy claro lo dijo Urán: ""obviamente se esperaba más, pero como colombiano, no como ciclista, estoy contento con lo que hemos hecho acá".

Ojalá se pudiera ganar el Tour de Francia todos los años, pero no es así. Hay que contar con muchas condiciones a favor y en este 2020 a los colombianos nada les salió en cuanto a la lucha por el podio. El retiro de Egan, de Sergio Higuita; los golpes y las lesiones de Nairo y la falla en el remate de la competencia de López impidió que la actuación fuera mejor.

Es claro que se con Egan se podía luchar, pero su retiro dio al traste con eso y Colombia quedó para pelear por el podio. Urán pagó el esfuerzo de los últimos días y López, cuando se esperaba que defendiera el tercer puesto, se hundió, no respondió, tuvo su mal día y ser uno de los mejores de la carrera en París fue una ilusión.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel